倫敦奧運來了，你喜歡的體育明星他們都在做什麼？他們在社交媒體上又說了什麼？每天BBC英倫網《奧運微博精選》摘錄各國重量級奧運明星有料的消息。賽場外的他們是不是也看點十足？由你來評判。

周六，中國體操選手張成龍表現出色，在單雙杠兩個項目上晉級決賽。他之後在微博表示：「昨天好在有驚無險的成功單雙杠進入決賽。雖然團體排名不理想，但不能左右我們的實力，信心和大家的支持是我們成功的動力.」

中央電視台女主播張泉靈點評三名首日奪金的中國選手: "忘掉對手——易思玲透露她減壓的辦法是不學外語，所以根本不知道對手的成績，惟一的對手只是自己。歡迎對手——孫楊最大的對手樸泰桓在預賽中被取消成績又恢復，卻絲毫沒有影響孫楊的發揮，賽後兩人的擁抱說明了一切。不畏對手——葉詩文初生牛犢不怕虎。還有所有人該有的態度——尊重對手。」

劉翔和朗朗在中國選手孫楊打破奧運紀錄奪冠後在微博上表示祝賀。劉翔說: 「太棒了！絕對實力！好好放鬆凖備後面比賽！」 ；朗朗激動表示 : 「孫楊太厲害了！！！突破了歷史！！接下來繼續加油！！！！金牌等著你。」

儘管射擊運動員譚宗亮失利未進決賽，但他在遺憾的同時仍然不失信心，並表示對四年之後的巴西奧運會的期待: 「同天，倫敦，清晨7點整，醒來上網，感動！萬分感謝朋友們的理解與支持！這將是我無限的前行動力，四年後，巴西里約，再赴奧運！再次感謝大家。」

在中國射箭男團無緣四強之後，隊員刑宇在微博上對同是射箭隊隊員的戴小祥和劉招武說：「淘汰只是結果之一，追尋偉大的腳步不會因此停止。失掉一場比賽，不代表失去堅持的信仰。加油！我們個人賽加油。」

舉重名將鄒市明周日中午參加完訓練後，坐倫敦雙層巴士回奧運村，此經歷讓他回憶起了十幾年前：「練完坐雙層巴士回村。十多年沒坐在前坐座看風景了。記得是剛到省隊囊中很羞澀，實在無聊了，就兩三隊友花一元錢坐環城2路雙層巴士坐在前座看沿途風景，過往神仙，看到漂亮的姐姐還會多盯兩眼後和身邊隊友交頭接耳。哈哈。下車了，再見我的2路汽車，再見，我2的年代。」

為中國奪得首金的射擊選手易思玲發微博對國內外支持她的朋友表示感謝：「親愛的朋友們你們發來的帖子我都看了，我非常感動。感謝你們關注射擊項目，在所有體育這個大家庭中，因為有你們我們而更精彩！我一定不負大家重托，再接再厲，戒驕戒躁，繼續我的射擊生涯！謝謝。」

為中國奪得第五枚金牌的射擊選手郭文珺奪冠後非常激動並在微博寫道：「我成功衛冕了！心情無比激動！感謝祖國的培養！中國隊加油中國隊最強中國隊最棒！加油加油！

在本次奧運會上奪冠並破女子四百米混合泳世界紀錄的中國游泳隊隊員葉詩文在微博上表示對明天的比賽非常期待：「第一天的比賽結束啦！成績非常滿意，明天還有200混，繼續努力！感謝大家的支持！後面的比賽我會繼續努力的！謝謝大家！」