Image copyright Reuters Image caption 英國威廉和哈里王子為英國體操隊打氣

7月30日下午東倫敦格林尼治北場館（North Greenwich Arena）產生這一屆奧運體操項目的第一枚金牌。對英國體操迷來說，這是既意外又有點遺憾的一天。

比賽於下午四時半凖時開始。筆者坐在場館最後一排的座位，感覺有點像在山頂眺望山腳的運動員比賽。入座率看來比較一些媒體報道的理想，90%滿座。

英國隊有主場之利，而且是自1924年以來第一次進入奧運體操男子團體決賽，英國運動員所受到的歡呼聲是最響亮的。

當然，大熱門中國的擁護者也不遜色，中國國旗的數量與英國的相約，比賽期間不時聽到有人以普通話叫喊張成龍、馮喆、鄒凱、陳一冰、郭偉陽或「中國隊加油」的口號。

相比之下，烏克蘭和法國這兩隊的現場支持者明顯較少。

心跳加速

Image copyright Reuters Image caption 英國男子體操隊員，左起Sam Oldham, Kristian Thomas, Max Whitlock, Louis Smith及Daniel Purvis

英國以第三名的成績進入決賽，事實上已令很多英國體操迷感到安慰。在30日前大部分英國評論都相當謙虛，連英國獲得銅牌的機會也鮮有人提出來。畢竟，過去二十年世界體操賽事都是中、日、美、俄的天下。

五名英國選手是Louis Smith、Sam Oldham、Kristian Thomas、Max Whitlock和Dan Purvis。

中、英、日、俄、美、烏、法、德八個決賽國家分成四組，同組國家在每個項目上輪流比賽，完成該項目後向左走到另一個項目，如此這樣分六圈完成決賽。第五圈賽事結束後，中國排第一、日本第二、烏克蘭第三、英國第四。這時候英國觀眾開始感到有機會拿獎牌，心跳加速，歡呼聲更響亮。

最後一圈賽事，英國隊在場館中央進行自由體操，英國的Max Whitlock首先上陣，結束時掌聲雷動，在這喧鬧聲中，日本選手開始進行鞍馬項目。

Kristian Thomas完成自由體操，英國隊結束所有項目，觀眾熱烈歡呼。不久後，隨著烏克蘭和日本最後一名運動員結束賽事，決賽完畢。

屏幕打出總結果：中國、英國、烏克蘭分別奪得金、銀、銅牌。

英國隊的擁護者興奮莫名。有人站在座位上揮舞國旗，有人叫喊「Team GB、Team GB」（英國隊）。

就在這時候，場館報播員說日本提出上訴，日本鞍馬項目最後一名運動員內村航平認為自己的得分偏低，要求裁判重審。

感同身受

十多分鐘後，屏幕打出新的排名：中國、日本、英國。整個場館全場噓聲。

當裁判離席時，報播員請觀眾感謝裁判，觀眾卻報以噓聲。

筆者並非體操項目專家，但對英國隊的銀牌得而複失，也有興趣知道原因在哪裏。據賽後看到的分析所稱，日本隊對裁判提出異議是合符規定的。根據國際體操聯合會的資料顯示，裁判以運動員動作的難度和整體執行兩方面評分，整體執行的評分不可改變，但難度分則可以。日本最終追回0.7分奪得銀牌，可能反映在難度分方面出錯。

看了這三小時的比賽，覺得中國隊的發揮確實是八個國家中最全面的，整體來說沒有失誤，在單杠、自由體操更是技勝一籌。運動員的發揮洗脫了在預賽表現的質疑。

在英國觀眾對英國失去銀牌發出噓聲之際，筆者也感同身受，替英國隊不值。

但話說回來，英國男子體操隊上一次奪得奧運團體獎牌已經是1912年的事。上一屆北京奧運，英國的Louis Smith在鞍馬拿了一枚銅牌。2012年的這一麵糰體銅牌，也許就肯定了英國男子體操已開始進入世界舞台。