Image caption 亞當斯說，國際奧委會有強有力的藥檢項目

國際奧委會表示，他們有強有力的藥檢項目，如果有運動員服用興奮劑「一定會被抓住」。

中國游泳女將葉詩文日前贏得金牌而且打破世界紀錄。葉詩文100米自由泳的速度驚人，引發興奮劑猜測。

但是，英國奧委會主席莫伊尼漢勛爵(Lord Colin Moynihan)今天（31日）說，葉詩文通過了藥檢，是「清白的」，應當承認她的才能。

在今天召開的另外一場新聞發佈會上，國際奧委會通訊主管馬克·亞當斯說，我們非常有信心，如果有人作假，一定會被抓住。

亞當斯表示，在奧運會之前，已經有一人被禁賽，一人被暫時禁賽。

亞當斯介紹，目前已經做了1706次藥檢，其中1344次尿檢，362次血檢。獲得前五名的運動員都將自動接收檢查，另外還要抽查兩人。

亞當斯同時還說，不要為比賽中驚人的成績感到吃驚。「我們必須實事求是。世界最優秀的運動員在最高水平競爭，已經有許多紀錄被打破了。」

亞當斯說，「我們不能不讓別人猜想，令人悲哀的事實是，確實有人服用興奮劑、有人欺騙；但同時，不能為出色的表現鼓掌，也是非常悲哀的。」