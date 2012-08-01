Image copyright BBC World Service Image caption 威金斯成為英國奧運史上贏得獎牌最多的選手

英國選手布萊德利·威金斯贏得倫敦奧運男子自行車計時賽冠軍，這是英國在本次奧運贏得的第二塊金牌。

威金斯共贏得７塊奧運獎牌，成為英國在奧運史上贏得獎牌最多的選手。

上月他剛贏得環法自行車賽冠軍。在周三的比賽中，威金斯主宰了長達44公里的比賽，擊敗了德國選手托尼馬丁和英國選手克里斯福羅米。

威金斯贏得的奧運獎牌超過英國前划船手史蒂夫·雷德格雷夫，成為有史以來最成功的英國奧林匹克選手。

威金斯獲勝使英國在2012奧運獎牌排行榜的第21位躍居第10位。

英國另外一位自行車選手，1992年巴塞羅那奧運的金牌得主鮑爾曼說，威金斯今天發揮良好，無人能夠超越他，他是有史以來最了不起的英國自行車選手，也是英國頂級的運動健將之一。