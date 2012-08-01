Image copyright Getty Image caption 倫敦商鋪的客流量較去年同期下降了10.4個百分點。

數字顯示，倫敦奧運會開始後，倫敦市中心的商鋪客流量明顯下降。

根據研究機構益百利（Experian）的報告，上周五（7月27日）奧運開幕式開始前，倫敦商鋪的客流量較去年同期下降了10.4個百分點。

報告同時指出，客流量指數在周六又下降了11.7%。

零售業分析師表示，考慮到人們躲避擁擠的心態，該數據並不令人驚訝，而這個狀況會迅速恢復正常。

零售諮詢公司Conlumino的總裁尼爾·桑德斯（Neil Saunders）說:「這個數據一點也不奇怪。人們對倫敦公共交通是否能應付龐大數量的奧運訪客的擔憂由來已久，並且總體上講，人們也很關注首都是否會發生過度擁擠的狀況。」

「這種情況打消了很多人購物的念頭，對於零售商來說這也是一個警告：他們恐怕無法借奧運的契機大肆「吸金」了。」

「但是，一旦比賽結束，我們就會看到倫敦市中心消費水平的迅速反彈。或許不用那麼久，當人們意識到倫敦並不像想像中那麼擁擠的時候，這一切就會有所改觀。」

旨在統計進店購物人數而非消費金額的益百利數據同樣顯示，倫敦市中心的客流量在上周日稍有回升，與去年同期相比高出1.6%。

「長遠眼光」

新西區公司（New West End Company）——代表倫敦市中心包括邦德街、牛津街和攝政街的高端零售商的行業組織——傳媒總監傑斯·蒂勒爾（Jace Tyrrell） 說，一些倫敦人似乎想要避開市中心。

他補充說：「與此同時，奧運會參與者——那些官員、贊助商和媒體——將在參與比賽的同時在倫敦購物。這些人比英國本地購物群體消費更多。」

「而且，我們需要以長遠的眼光來看待這個問題。世界上數億奧運觀眾的眼光都正聚焦倫敦。」

但是，牛津街商販維基·芒羅（Vicky Munro）卻並沒有這麼樂觀。在接受採訪時她說，因為奧運會的舉辦，她現在的營業額是個「不折不扣的災難」。

她補充說：「遊客不來了，本地人也不來了。所有人都被告知遠離市中心，他們就這樣做了。」

益百利的客流量數據顯示，在奧運場館所在地的東倫敦斯特拉福德（Stratford）地區，客流量在上周五較去年同期下降了7.2%，上周六低於去年7.5%，直到周日回升了12.6%。

在倫敦以外奧運帆船賽事的主場韋茅斯（Weymouth）和多塞特郡（Dorset），商店店主們紛紛抱怨客流量的減少。

沒有「金礦」

英國旅遊景點協會（Association of Leading Visitor Attractions）稱，倫敦市中心主要景點的遊客人數在周末也有所下降。

該協會行政總監伯納德·多諾霍（Bernard Donoghue）說，遊客人數下降了30%到35%。

他說，這個情況形成的原因「一方面是因為奧運年的遊客與平時不同，另一方面是因為人們估計倫敦中心會非常擁擠忙亂（所以避免來該地區遊玩）。」

倫敦的酒店業也在抱怨客房入住率的低下。

伯爵府酒店（Hotel Earls Court）總裁薩特比·巴克希（Satbir Bakshi） 告訴BBC記者：「所有人都在期待倫敦奧運會帶來大金礦，但這實際上是我30年來見到的最差的時期。」

「奧運會（帶來的利益）被誇大了，所有的酒店——包括我自己的——都提高了房價。」

「但是，在奧運會開始的前一周，我不得不把房價降低到以前的標凖。和其他酒店一樣，我現在的客房入住率只有五成。正常情況下每年的這一時期我的酒店都是爆滿的。」

旅遊業評論者邁克·巴格斯岡（Mike Bugsgang）卻分析說，不管現階段遇到了怎樣的麻煩，奧運會都會在未來幾年持續刺激倫敦旅遊業的增長。

「精彩絕倫的奧運會開幕式無疑會幫助倫敦在今後幾年登上很多海外遊客的「必去名單」，他說。

同時，由於電視報道在播報奧運賽事時出色地展示了倫敦許多歷史悠久的標誌性建築，比如比如格林尼治，白金漢宮，漢普頓等，這一切都將為今後吸引遊客來英國旅遊做出重大貢獻。