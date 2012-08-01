Image copyright Reuters Image caption 16歲的葉詩文再為中國隊奪得一枚金牌

中國年輕選手葉詩文在倫敦奧運女子200米混合泳比賽中，再接再厲，以2分07秒57的成績奪得冠軍。

實況轉播中的英語解說把「葉」發音成英文的感嘆詞，說： yeah！she wins.

葉詩文獲女子200米混合泳金牌各國網友議論媒體對葉詩文的報道論壇：如何看葉詩文被指使用禁藥？

這是16歲的中國選手葉詩文個人在本次奧運奪得的第二塊金牌，也是中國代表團奪得的第12塊金牌。此前在女子400米混合泳比賽中，她超水平發揮為中國游泳隊贏得一枚金牌，也打破了世界紀錄。

葉詩文以4分28秒43的成績打破女子400米混合泳世界紀錄後，除了讚嘆不已的報道外，西方媒體主持人和一些教練也暗示葉詩文「興奮劑奪金」，對她的出色成績表示懷疑。

許多中國網友在網上表達了對葉詩文遭懷疑表示了不滿。今天葉詩文第二次奪金後，有網友在微博中讚嘆葉詩文的勝利，但說懷疑爭議讓她睡不好覺，因此對外媒表達了不滿。

許多網友熬夜觀看比賽。有人說她是好樣的，不枉他們半夜特意醒來看比賽。還有許多杭州網友說葉詩文為中國爭光，也為杭州爭氣!

還有網友讚嘆說，在狀態不很好的情況下就創造如此優異的成績，如果狀態好了更會如何？！還有人說，照此發展下去，葉詩文4年後在巴西奧運會將成為女版的「菲魚」。

還有在中國的網友在賽後評論表達了沒有看到比賽的惋惜：我錯過葉詩文的比賽！！！早知道就不睡了···許多網友在凌晨時分熬夜觀看葉詩文比賽，但許多人在等待比賽開始前想小憩一會，結果錯過了精彩場面。