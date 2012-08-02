Image copyright Getty Image caption 從頭到腳高科技裝備的英國場地自行車隊希望家門口成績能超過北京奧運。

在2008北京奧運期間異軍突起、奪得8枚金牌，一舉稱霸場地自行車賽的英國自行車隊這次在家門口比賽更是雄心勃勃。

據英國2012奧運團隊自行車高科技研發小組的專家介紹，英國隊能在競爭激烈的2008奧運中脫穎而出，雖然主要依靠運動員的勤奮、天才與努力，但是與高科技裝備也不無關係。

曾在1990年代為英國奪得過奧運場地自行車金牌克里斯·博德曼（Chris Boardman）目前是英國奧運軍團自行車科技研發項目的負責人。

他表示，由於如今的奧運競賽水平之高，得失往往在毫秒、微妙之間，因此如果高科技能夠為運動員助上一毫之力有時也是舉足輕重。

北京奧運

在北京奧運的場地自行車比賽中，英國隊令人震驚地一舉奪得10枚金牌中的8枚，不能說與新專利含金量極高的高科技頭盔、緊身服、特製車架、特材車輪等等裝備沒有關係。

博德曼回憶說，當時各國媒體幾乎都同時驚嘆，急於發現英國隊高科技裝備中的秘密。

據悉，北京奧運之後為了防止高科技秘密外洩，所有配備給英國運動員的比賽用品都被盡數收回銷毀。

2012英國選手將使用最新配給的有更多尖端科技成果的「更高科技」裝備。

倫敦奧運

據介紹，此次英國車手的緊身服上花樣倒不多，而克敵制勝的高科技秘密更多集中在最新賽車上。

就像F1賽車一樣，英國奧運自行車隊的每一輛賽車的每一個零件都是使用特殊電腦流體動力軟件設計和測試的，使得賽車擁有世界最佳的減阻能力。

每輛賽車都由180個特製碳纖維零件組成，堅固和輕盈度堪稱天下無敵。

除賽車外，新頭盔也含有不少高科技秘密。

競爭對手

當然，英國絕對不是唯一希望利用高科技增強車隊奪金能力的國家。

美國、德國、法國、澳大利亞等場地車賽強國也都有自身的秘密科研計劃。

專家表示，最重要的是不論如何高科技，賽車必須符合奧運比賽規則要求，否則一切努力都將白費。

想知道一輛高科技奧運比賽用自行車大概多少錢嗎？

據知情人士介紹，大約20000英鎊（約31000美元）。

沒錯，每一輛自行車的價格。