Image copyright Image caption 張楠和趙蕓蕾為中國奧運代表隊奪得第20塊金牌。

張楠和趙蕓蕾在周五舉行的倫敦奧運羽毛球混雙決賽中戰勝了自己的隊友徐晨和馬晉，為中國奧運代表隊奪得第20塊金牌。

當代表冠亞軍的兩面中國國旗在中國國歌的伴奏下在溫布利體育館徐徐升起時，全場觀眾起立熱烈鼓掌，祝賀中國選手在男女混雙決賽為世界球迷和觀眾奉獻了頂級水平的精彩比賽。

丹麥選手菲舍爾和克里斯蒂娜獲得女子混雙的銅牌。此前一天，這兩名丹麥選手擊敗了印度尼西亞的Tonowi Ahmad和Liliyana Natsir。

在下午的決賽中，混雙世界頭號種子張楠和趙蕓蕾在比賽中完全控制賽場，第二號混雙種子徐晨和馬晉頑強迎戰，比賽以21-11和21-17的比分結束。

兩天前中國羽毛球女雙選手被指消極比賽而失去資格似乎絲毫沒有影響今天中國場上選手的精彩發揮以及觀眾欣賞比賽的熱情。

在這場中國隊之間進行的冠亞軍決賽期間，觀眾吶喊聲顯然不如之前兩場中國對馬來西亞，中國對韓國選手的男子羽毛球半決賽。

李宗偉 vs 林丹

下午在溫布利體育館男女混雙決賽前進行的兩場羽毛球男單半決賽的結果使馬來西亞的李宗偉（Lee Chong Wei）和中國的林丹將在決賽中一決高低，重演4年前北京奧運的精彩對決。

儘管背後有強大的中國觀眾群以及他們發出壓倒性的加油吶喊，中國選手諶龍在半決賽中仍然不敵世界頭號種子馬來西亞選手李宗偉，最後以0-2敗北（13-21，14-21）。

有意思的是，馬來西亞華裔選手李宗偉的粉絲在比賽中時不時用中文為李宗偉大喊「加油」。

在另外一場男單半決賽中，世界第二號種子中國的林丹輕鬆戰勝了韓國選手李炫一。儘管場上韓國球迷打出韓國國旗，用朝鮮語或英語高聲吶喊助威，但林丹完全掌控比賽，以21-12和21-10的比分輕鬆地戰勝了排名世界第七的韓國選手。

李宗偉和林丹在去年的世界錦標賽決賽中也在溫布利體育館上演了精彩的李林大戰，林丹2-1戰勝了世界頭號種子李宗偉。在本次奧運肩負馬來西亞首次奪金期望的李宗偉將在決賽中再次同林丹相遇。