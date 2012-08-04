Image copyright BBC World Service Image caption 作為中國羽毛球總教練，李永波難辭其咎。

中國羽毛球摘金奪銀進入收官最後階段之際，中國羽球內部傳出來的聲音卻讓人捉摸不透。

最讓人覺得有點納悶的是羽毛球總教練李永波，這個帶領中國羽球走上輝煌巔峰的人，在發生「消極比賽」事件中的表現，讓不少人都感到不能與中國羽球的國際地位和聲望相符。

中國羽球歷代人才濟濟，林丹、張軍、夏煊澤、葉釗穎、李玲蔚、龔智超等等，這都是羽壇響當當的人物，可惜，李永波的言辭和氣度似乎難以與這些明星匹配。

于洋和王曉理因故意輸球被取消資格，作為總教練，李永波自然有無法推卸的責任。事後，李永波表示「對賽制理解不透」、「沒有認真積極對待比賽」，並表示要負「自己該負的責任」。

李永波的口吻是道歉，但隨後傳遞出的信息是「別上壞人的當」，這話說得很丈二和尚，讓人覺得一陣寒氣，讓人覺得羽球是陷阱多多的「江湖」，這「壞人」是誰？這「當」是誰設下的？意欲何為？

作為一個世界羽毛球頭號強國的總教練、在率隊征戰最為重要的國際大賽之際，李永波的言辭自然讓不少人失望。他最初所說的「負責」、他想表示的「歉意」，總是讓人感到有些「言不由衷」。

就連《廣州日報》隨後發表的一篇署名「子在淵」的評論文章也指出，「消極比賽的道歉還欠缺誠意，正如同一些網友所說的「道歉沒有觸及到問題的實質」。」

果不其然，48小時後，此前表示于洋和王曉理應道歉的李永波出言炮轟世界羽聯，認為對她們倆的「處罰過分」，並稱世界羽聯「沒水平，」還表示「如果我是世界羽聯主席，一定不會發生這種事，我一定會保護好自己的組織 」。

李永波在言辭上的前後矛盾顯然也影響到了中國羽毛球隊的隊員。于洋和王曉理在被取消資格後，前者無奈地說：「我們只是受傷，選擇利用規則放棄比賽是為了淘汰賽」；後者無奈地說「真的沒有想過辛苦了四年的結果是這樣！滿身都是傷！為了比賽一直在堅持！」共同的傾訴是「隊員的傷病你們懂嗎？你們無情的打碎了我們的夢想」。

而24小時後，于洋則表示「沒有遵循奧運精神」、王曉理也說「我會通過後面一系列的比賽，在每場比賽中都會全力去打、去拼，給所有的球迷展現一個我們新的面貌」。于洋一度說告別羽毛球的話語也暫時打住。

種種矛盾言辭之後，反映了中國羽毛球隊的內部混亂。當中國摘金奪銀之際，獎牌所帶來的歡欣鼓舞也會因此大打折扣，更談不上什麼國家民族的驕傲與自豪了。

而中國媒體及網民仍紛紛把矛頭指向了身為羽毛球教練的李永波。官方新華社更發表文章批評他的「惡意戰略」。文章說，「把高尚的精神丟棄一旁，採用「惡意戰略」謀取金牌的行為，在質疑中最終倒地。」