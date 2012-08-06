Image copyright Reuters Image caption 傑西卡·恩尼斯贏得女子7項全能金牌

英國隊2012倫敦奧運設立的目標是從12個項目獲得48塊獎牌，比4年前的北京奧運會多得一枚獎牌。

8月6日，倫敦奧運賽程過半，英國隊已經有39枚獎牌入賬，一切按計劃進行。

在過去的4年內，英國對奧運代表隊和殘奧代表隊投入了3億多英鎊，但是東道主在最後7天能夠創造什麼樣的成績？

BBC體育部分析英國隊在哪些項目中達到目標，哪些項目還需要更多獎牌。

田徑

「超級星期六」是英國田徑運動員104年來的最好成績，所以5到8枚獎牌的總目標似乎並不遙遠。

傑西卡·恩尼斯（Jessica Ennis）獲得女子七項全能金牌、克雷格·魯斯爾福德（Greg Rutherford）獲跳遠金牌、莫·法拉赫贏得男子萬米長跑金牌之後，克里斯汀·奧胡魯古（Christine Ohuruogu）獲得女子400米跑銀牌。

奧運會結束之前，英國田徑隊仍然有很多奪金機會。

周一（8月6日），世界冠軍戴·格林（Dai Greene）參加男子400米欄比賽，霍莉·布里斯戴爾（Holly Bleasdale）衝擊女子撐竿跳獎牌。

周二（8月7日），菲利普·埃杜伍（Phillips Idowu）參加男子三級跳預賽，兩天後參加決賽。最近傷病之前，他奪牌的情況看好。

周六（8月11日），莫·法拉赫將在男子5千米長跑比賽中衝擊獎牌；周五（8月10日）和周六的男子和女子接力比賽也有衝牌點。

克雷格·魯斯爾福德獲跳遠金牌後，東道主觀眾面前再次出現奇跡似乎並不難發生，所以佩裏·沙克斯·德雷頓（Perri Shakes-Drayton）在400米欄、羅比·格拉布拉茲（Robbie Grabraz）在跳高比賽同樣值得期待。

自行車

英國自行車運動總監戴維·布瑞爾斯福德（David Brailsford）再次成為表現優異的英國隊的負責人。

到目前為止，英國隊在5項自行車室內賽中的4項比賽中贏得金牌，並創下三項世界紀錄。

當然，還有布萊德利·威金斯（Bradley Wiggins）和克里斯·弗魯姆（Chris Froome）在自行車計時賽中贏得金牌和銅牌，莉齊·阿米斯特德（Lizzie Armitstead）奪得女子自行車公路賽銀牌。

同時，英國還有其它衝獎牌點。周二（8月7日），傑森·肯尼（Jason Kenny）可能在追逐賽中出現良好表現，克里斯·霍伊爵士（Sir Chris Hoy）在凱林賽、維多利亞·彭德爾頓（Victoria Pendleton）、勞拉·特羅特（Laura Trott）在綜合賽中衝金。

英國自行車隊的奪金目標是6到10枚，從目前情況來看，這無疑將成為現實。

周五（8月10日），沙娜字·里德（Shanaze Reade）將有望在小輪車BMX比賽中彌補4年前在北京奧運的遺憾。

游泳

由44名運動員組成的英國游泳隊在本屆奧運會上目前獲得3枚獎牌，相對令人失望。尤其是，麗貝卡·阿德靈頓（Rebecca Adlington）一人只贏得兩枚銅牌。

邁克爾·賈米森（Michael Jamieson）贏得200米蛙泳銀牌。

英國游泳隊在北京奧運上贏得的獎牌中，一半以上是在開放水域的比賽中。

人們希望4年前在北京獲得亞軍的凱利·安·佩恩（Keri-Anne Payne）周四（8月9日）能在女子10公里比賽中再創佳績。

否則，相對於投資2730萬英鎊、獲得9枚獎牌的賽艇來講，游泳隊2510萬英鎊的投資看似一種浪費。

拳擊

4年前，詹姆斯·德蓋爾（James DeGale）在北京奧運會贏得金牌，是英國拳擊選手獲得的3枚獎牌之一。

3枚獎牌也是英國拳擊隊本屆奧運會的最低目標。

拳擊比賽的半決賽將於周三（8月8日）開始。英國隊目前進步情況良好，並且，盧克·坎貝爾（Luke Campbell）已經在最輕量級比賽中確定贏得一枚獎牌。

重量級選手安東尼·喬舒亞（Anthony Joshua）已經戰勝古巴強手，次中量級選手弗雷德·埃文斯（Fred Evans）狀況良好。

女子拳擊，薩瓦娜·馬歇爾（Savannah Marshall）和尼科拉·亞當斯（Nicola Adams）的表現也顯示出衝擊獎牌的實力。

體操

銅牌的入賬是英國隊100年來首次贏得男子體操團體獎牌。這意味著路易·史密斯（Louis Smith）和他的隊友已經以3枚獎牌的成績超額完成了奪牌任務。

英國體操隊賽前的目標僅為兩枚獎牌。

儘管如此，路易·史密斯本人在鞍馬決賽中痛失金牌，男子團體比賽中因為日本隊申訴成功，也失去銀牌。

英國女子體操在團體賽中獲得第6名。伊麗莎白·特維德爾（Beth Tweddle）剛剛於周一（8月6日）獲得高低杠銅牌。

特維德爾將在周二（8月7日）的自由體操決賽中再戰。

其它項目

帆船：本·安斯利（Ben Ainslie）奪得金牌、伊恩·珀西（Iain Percy）和安德魯·辛普森（Andrew Simpson）獲得銀牌意味著英國隊向3至5枚獎牌的目標靠近。

賽馬：英國隊毫無疑問將獲得團體賽銀牌，但是，在盛裝舞步賽中的良好表現，使他們有了在周二（8月7日）的決賽中衝擊金牌的可能。

鐵人三項：也是在周二（8月7日），阿利斯泰爾和約翰尼·布朗利（Alistair and Jonny Brownlee）兄弟有望把他們的優勢轉化為奧運金牌。

跳水：湯姆·戴利僅在男子雙人10米跳台比賽中獲得第4名。人們希望他將在周六（8月11日）舉行的單人10米跳台比賽中有所進步。

皮划艇：周三（8月8日），上屆奧運冠軍蒂姆·布拉班茨（Tim Brabants）將參加1萬米賽。儘管他在資格賽中表現差強人意，但是任何情況都可能出現在決賽中。