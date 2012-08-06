Image copyright bbc Image caption 倫敦奧運英國選手越戰越勇

英國奧運金牌數量繼續上升，已達到18枚。在本周一的比賽中，英國馬術隊贏得60年以來第一枚奧運馬術場地障礙賽團體金牌。

緊接著在自行車賽館，英國選手傑森.肯尼（Jason Kenny）在男子自行車追逐賽中再奪一金。

周一英國隊贏得的兩枚金牌使英國隊金牌數達到18枚，獎牌總數達到40枚，在奧運獎牌榜上僅次於中國隊和美國隊位居第三。

英國馬術隊在馬術場地障礙賽中與荷蘭隊不分上下，但在最後比賽中，以極具戲劇性的一跳，總分超過荷蘭隊而贏得金牌。

這是英國馬術隊自1984年以來獲得的第一枚馬術場地障礙賽奧運獎牌，也是1952年赫爾辛基奧運會後第一次獲得該項目的金牌。

而自行車選手傑森.肯尼四年前在北京奧運中榮獲銀牌。本屆奧運傑森已經嘗到金牌滋味，在男子團體追逐賽中分享了金牌。在周一的比賽中，24歲的傑森勇勝法國世界冠軍格利高裏.鮑傑（Gregory Bauge），贏得英國隊在本屆奧運會上第5枚自行車賽金牌。

英國隊在北京奧運的成績是百年最佳成績，共贏得47枚獎牌。本屆奧運剛剛過半，還有一周賽事，英國隊已經接近北京奧運成績，已得18枚金牌，11枚銀牌和11枚銅牌。英國隊有望打破北京奧運歷史最佳成績。