Image copyright PA Image caption 艾德武的成績比進入前12名的最後一個選手的成績只差9厘米。

英國奧運選手、三級跳遠運動員菲利普斯·艾德伍（Philips Idowu）賽場失利，未能進入決賽圈。

艾德伍曾在2008年北京奧運會上贏得銀牌。在本屆奧運賽中，他的第一次試跳16.47米成功， 第二跳失誤，被記為未跳，儘管他又跳出了16.53米，但仍然失去進入12名決賽圈的機會。

33歲的艾德伍周一（6日）進入奧運村，他未能前往葡萄牙參加英國奧運隊集訓。他說，「我知道我可能會有點問題，再加上比賽時有風，我感到比較困難。但，我今天真的是沒有狀態，場上那個人好像不是我。」

他說，他知道自己一直被看好是爭奪獎牌的選手，但很遺憾沒有機會了。

艾德伍又接著說，「 我參加比賽長達12年了，我不記得我曾經在比賽中表現如此之差。我想，這一賽季完之後，我需要做手術治療。我曾想衝擊金牌，現在我只好回家了，仔細思考一下錯在哪裏。」

艾德武的成績比進入前12名的最後一個選手的成績只差9厘米。

體育評論家說認為，艾德伍的確狀態不佳。他在賽前集訓時的失蹤一直是個謎。

英國奧運隊總教練查爾斯·沃·康美尼（Charles van Commenee）說，艾德伍失去獎牌機會的原因是他沒參加集訓。