Image copyright BBC World Service Image caption 倫敦市長的計劃是招商在倫敦Old street 周邊設點，刺激東倫敦地區的經濟發展。

英國政府和倫敦市政府希望利用主辦奧運的機會對外招商、吸引外資，借以振興英國的經濟。

以倫敦市政府為例，市長鮑里斯·約翰遜經由投資局、文化局以及旅遊局合組而成的倫敦伙伴London partnership邀請世界各地的企業在奧運期間來倫敦考察投資環境。

活動分成文創、科技、教育等六個不同產業，邀請參訪的企業人士了解倫敦的經商環境和倫敦市政府所能提供的優惠與協助。

印度等新興經濟體都有企業受邀參加這次的訪問行程。

London partnership在上海等地的代表處也邀請了中國的一些網路業者，並強調倫敦能夠提供各行各業所需的不同服務。

台灣的企業也經由台灣貿易協會的推薦，受邀參觀並了解《倫敦市長2012年投資計劃》。

受邀的台灣合勤科技的董事長朱順一說，行程的安排主要是強調倫敦是個適合外來企業投資設點的地方。

他表示，由於該公司在英國原本就設有分公司，因此在倫敦設立辦公室方面，更有幫助的是了解倫敦的投資環境。

合勤科技歐洲地區負責人馬爾斯登說，雖然英國仍在經濟衰退當中，但是該公司銷售量和市佔率正在逐漸增加。

未來英國興建第四代移動電話網路（4G或者LTE）更是該公司積極爭取參加的目標，只不過第四代網路的測試因為奧運而暫停，審核時間也被有關部門推遲。

英國政府本身也希望藉由奧運向外招商或者爭取機會，在奧運期間，外貿與投資部UKTI便將政府所屬的文化保護建築—蘭開斯特大廈變身為「企業機會大使館」。

兩岸三地百餘位企業人士受邀參加這個「大使館」活動，與英國的業界人士交流經商機會；根據報章的報道，英國政府的目的非常明確，就是為英國企業找商機。

除了和中國企業舉行峰會對話等等的活動，英國政府也對個別國家和地區設下了「指標」，據稱商機規模達到近千億英鎊。

鎖定的目標當中有中國國內基建、珠港澳大橋等等工程，總值估計大約300多億英鎊。

在台灣方面則是大城市綠能建設、高速鐵路基礎下陷補強等工程，總值至少3億英鎊。

但是倫敦的金融業人士分析說，目前大環境條件還是欠佳，以英國曾經自豪的金融服務業為例，現在就出現了資金外流東南亞的現象，顯示外資並不看好英國的投資前景。

分析人士說外商現在注意的是英國政府如何改善投資環境、提供誘人條件，亦即外商和外資仍在觀望，如果英國政府僅是希望奧運能夠讓外資增加了解、化解擔心，似乎還是有些不夠。