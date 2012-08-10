Image copyright AP Image caption 奧運最後周末倫敦天氣晴朗宜人，適合到戶外看比賽。

2012年倫敦奧運周日晚即將閉幕，各項比賽在最後的周末進入高潮。

田徑比賽是奧運的壓軸戲。各國田徑運動員將上演最後決賽，可謂是好戲連台。

本周六，英國隊的莫·法拉赫（Mo Farah）在獲得一萬米長跑金牌之後，將再度挑戰5,000米決賽。

牙買加的博爾特在贏得男子100米和200米雙料金牌後，將參加4X100米接力決賽。

在星期日奧運閉幕的當天，山地自行車，拳擊和籃球等多個項目將舉行決賽。

男子50公里競走決賽和女子20公里競走決賽將在星期六登場，男子馬拉松決賽將在周日登場。

競走和馬拉松比賽路線都包括倫敦的街頭，人們可以免費在沿路觀看，預計將吸引大量人潮。

倫敦奧組委表示，有可能會在最後關頭釋出更多的閉幕式門票。

英國隊成績

本屆奧運英國代表隊獲得了104年來的最佳成績，但星期五未能在小輪車（BMX）賽事上獲得獎牌。

到目前為止，英國隊獲得57枚獎牌，包括25枚金牌，是1908年倫敦奧運以來最佳成績。

奧運閉幕前還有兩天的比賽，英國隊已經超過四年前在北京奧運上19枚金牌的成績。

在天氣方面，氣象預報顯示奧運的最後周末倫敦將出現大晴天，最高氣溫26度。