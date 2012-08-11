Image copyright AP Image caption 組織者希望倫敦奧運閉幕式取得同開幕式一樣的成功

倫敦奧運會閉幕式創意總監金·加文表示，閉幕式將是「史上最好的派對」。

金·加文（Kim Gavin）透露，倫敦奧運閉幕式將是過去半個世紀以來英國音樂的「混搭交響樂」。

英國奧委會表示，在4屆奧運會上贏得4枚金牌的帆船運動員本·安斯利（Ben Ainslie）將在本屆奧運閉幕式上為英國隊執旗。

奧運閉幕式將於英國夏令時周日（8月12日）晚上21點開始，總長大約兩小時45分鐘。將有3500多人在奧運主會場「倫敦碗」中表演。

加文說，題為「英國音樂交響曲」的閉幕式演出將展示「英國創意藝術」，並用30首歌把觀眾帶上音樂之旅—從古典音樂家埃爾加（Elgar）到1960年代搖滾樂隊The Kinks的名曲《滑鐵盧的黃昏》（Waterloo Sunset）。

「我想使閉幕式演出成為一場五彩繽紛的慶祝，想讓人們有樂趣，並且提醒大家過去50年來一些時期的音樂—但是不僅是音樂，還包括時尚、文化等等」，加文表示。

加文透露，在閉幕式上表演的除了已經有知名度的藝人，還有一些新人，「展示英國明天的巨星」。

他解釋，當各國代表隊陸續入場，運動員們將作為「朋友」友情出演音樂會的人浪。

奧運閉幕式的執行製片人斯蒂芬·道德利（Stephen Daldry）說，當舞台搬到「倫敦碗」之後，周日當天將有大約200至1000個座位的門票放到網上出售。

英國著名歌手喬治·邁克爾（George Michael）、搖滾樂隊繆斯（Muse）、以及1990年代風靡全球的辣妹組合（Spice Girls）被廣泛認為將在閉幕式演出上登台亮相。

倫敦奧組委說，奧運會和殘奧會的開幕式和閉幕式共4場表演的開銷總值為8100萬英鎊。這其中，奧運會開幕式耗資2700萬英鎊。