Image copyright Getty Image caption 英國拳擊手坎貝爾為英國贏得第28枚金牌。

英國拳擊手坎貝爾(Luke Campbell)在男子56公斤級決賽中擊敗愛爾蘭的內文(John Joe Nevin)，為英國摘取第28枚金牌。

來自約克郡的24歲拳擊手坎貝爾為英國拿下本屆奧運拳擊項目的第二枚金牌。

此前，英國女將亞當斯(Nicola Adams)獲得女子51公斤級金牌。

英國拳擊手安東尼喬舒亞(Anthony Joshua)和弗雷德埃文斯(Fred Evans)在奧運最後一天還有決賽。

周六早些時候，英國皮划艇選手麥克吉文(Ed McKeever)為英國隊拿下第26枚金牌。

法拉赫(Mo Farah)獲得男子5000米冠軍，為英國隊奪得第27枚金牌。

29歲的法拉赫此前已經贏得一萬米金牌，這是他本屆奧運的第二枚金牌。

到目前為止，英國隊已經獲得28枚金牌，總獎牌數達62枚，遠超出北京奧運的獎牌總數。