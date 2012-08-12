伦敦奥运：英国拳击手坎贝尔夺金
- 2012年 8月 12日
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英國拳擊手坎貝爾(Luke Campbell)在男子56公斤級決賽中擊敗愛爾蘭的內文(John Joe Nevin)，為英國摘取第28枚金牌。
來自約克郡的24歲拳擊手坎貝爾為英國拿下本屆奧運拳擊項目的第二枚金牌。
此前，英國女將亞當斯(Nicola Adams)獲得女子51公斤級金牌。
英國拳擊手安東尼喬舒亞(Anthony Joshua)和弗雷德埃文斯(Fred Evans)在奧運最後一天還有決賽。
周六早些時候，英國皮划艇選手麥克吉文(Ed McKeever)為英國隊拿下第26枚金牌。
法拉赫(Mo Farah)獲得男子5000米冠軍，為英國隊奪得第27枚金牌。
29歲的法拉赫此前已經贏得一萬米金牌，這是他本屆奧運的第二枚金牌。
到目前為止，英國隊已經獲得28枚金牌，總獎牌數達62枚，遠超出北京奧運的獎牌總數。