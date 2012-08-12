Image copyright AFP Image caption 倫敦奧運主會場內燃燒兩個多星期的奧運聖火即將熄滅，盛大歌舞表演即將開始。

在即將開始的倫敦2012奧運閉幕式上，除例行運動員入場、官員講話和奧運聖火熄滅等儀式之外，由一批英國著名搖滾和通俗歌手組成的盛大陣容將構成歡快的主旋律。

據透露，閉幕式最終將以來自下屆奧運東道主里約熱內盧的桑巴舞手的勁舞告終，象徵著奧運將在激情熱舞中一直跳到里約。

閉幕式取名為「英國音樂交響曲」（A Symphony of British Music），由金·加文（Kim Gavin ）擔任藝術指導。

英國是現代搖滾和通俗音樂的搖籃之一，今晚將參加表演的眾多搖滾和通俗明星組合，辣妹（Spice Girls）、Who和Madness均在其中。

晚會藝術指導金·加文（Kim Gavin）向公眾保證，這將是「有史以來最好的閉幕聯歡」。

老少皆宜

為了充分展示英國的音樂財富，晚會表演不但有1960年代老嬉皮士們喜歡的曲目，也將有最當紅的勁歌。

參加過入場式的約10800名運動員將入座閉幕式最佳席位，以便在最佳視角欣賞聯歡表演。

曾在開幕式上搞笑客串007的英國女王伊麗莎白二世，不懼高齡據悉也將親臨觀看演出。

Image copyright Getty Image caption 倫敦奧運閉幕式上伴隨主辦國交接儀式將有巴西里約的桑巴舞表演。

桑巴因素

倫敦奧運閉幕式上伴隨主辦國交接儀式將有巴西里約的桑巴舞表演。

表演最後約8分鐘時間預留給下屆2016奧運的東道主里約熱內盧。

里約方面的代表團表示，觀眾可以期待激烈火爆的桑巴，以及其它一些性感時尚的拉丁風格音樂與舞蹈表演。

例行程序

與歷屆奧運閉幕式類似，倫敦市長約翰遜最後將把奧運旗幟轉交給里約市長。

國際奧委會主席羅格和倫敦奧組委主席科勛爵將聯合主持奧運聖火熄滅儀式。

最終，為期兩個多星期的倫敦2012奧運將在一片歌舞聲中、在火樹銀花之間宣告閉幕。

賽後盤點

有評論人士已經指出，儘管英國為了舉辦這次奧運先後花費100億英鎊（150億美元），但是收獲也是巨大的。

英國奧運代表隊取得1908年以來最佳奧運戰績：29金、17銀、19銅，僅次於美國和中國，而遠遠領先於俄羅斯、德國、法國等傳統體育大國。

另有評論人士認為，英國民眾也在連年經濟衰退中再次受到了鼓舞，看到了希望。

賽前各方預測的倫敦交通大堵塞以及安全保衛混亂在各方努力下並沒有成為現實。

多數接受訪問的各國運動員和教練對倫敦奧運表示滿意。