Image copyright Zhang Zhuoer Image caption 維多利亞公園是倫敦幾個設置了大屏幕供民眾觀看奧運閉幕式的公共場所之一。

倫敦奧運會即將落下帷幕，數萬英國人集中在位於東倫敦的維多利亞公園一起分享作為奧運東道主最後的興奮時光。在維多利亞公園，我們採訪了一些英國民眾，聽聽他們對倫敦奧運的看法。

Natalie（慈善機構公關）

倫敦人Natalie選擇用Unprecedented（前所未有的）一詞來形容這屆奧運會。她說：「因為它是如此與眾不同，有那麼多關於英國文化的東西如此集中的出現，這對於倫敦來說前所未有。」

她說本屆奧運印象最深刻的時刻除了飛人博爾特的奪冠，要數英國本土選手莫 法拉赫（Mo Farah） 連奪1萬米，5000米兩枚長跑金牌，「他的成績象徵著此次倫敦奧運英國人是多麼努力。」

對於奧運對日常生活的影響，她並沒有遇到有些人說的交通擁堵情況：「我覺的地鐵蠻安靜的，而且非常高興能見到來自世界各地的人們相聚在倫敦。」

談到本次奧運會對英國的影響，她很認同奧運真正做到了」激勵一代人「這句口號所希望達到的，讓孩子們更多的參與體育運動，「此外，因為奧運，英國作為一個整體共同努力的這種凝聚力具有非常積極的影響。」

Adrian （配鏡師）

一家老少從約克郡來倫敦看奧運的Adrian說在倫敦已經三天了，也去了包括奧林匹克公園等不少場館看比賽。

他說他會用「Unbelievable」（難以置信的）一詞來形容本屆奧運。他告訴我們：「英國全國上下持續的興奮，英國隊又拿這麼多金牌，這真是太難以置信了。」此外，他也認為倫敦奧運對英國有著非常積極的影響。「大家都很開心，而且一定程度上將大家的注意力從衰落的經濟中轉移了出來，」他補充說。

Will Mata 和 Alexander Tang （學生）

19歲的Will選擇的形容詞是「Inspiring」（有啟發的，激勵的）：「因為倫敦奧運，我看到了很多之前沒見過的運動項目，我發現他們很有趣，自己可能也會因此去了解和嘗試這些項目。」

問及對獎牌榜的態度，他和他的同學Tang則有不同意見。Will說他會更關乎某個運動員的好成績，而且覺得獎牌榜的設立並不是好事情。他解釋說：「如果一個運動員得到了銀牌，他的貢獻可能對獎牌榜的排名沒什麼貢獻，那我們就忽略了他的成就和努力了嗎？」

而Tang則表示英國隊在獎牌榜的位置對他很重要。他說：「當上個星期六英國隊一下子拿了6枚金牌並首次登上獎牌榜第三，我非常興奮。我還希望奧運能就此打住，萬一英國隊之後不能保持這個成績呢？」

不過他們也對倫敦奧運會組委會的售票工作表示了失望，他們認為有些人惡意屯票並高額轉售，而一些門票本身也售價過高，令人難以承受。