Image copyright Reuters Image caption 中國拳擊選手鄒市明戰勝泰國選手奪冠。

中國拳擊手鄒市明在倫敦奧運男子49公斤級決賽中戰勝泰國選手贏得金牌。

周六晚，在倫敦奧運拳擊49公斤級決賽中，中國選手鄒市明以13比10擊敗泰國名將彭布萊恩，贏得金牌。

這是中國隊在本屆奧運會上奪得的第38枚金牌，也使鄒市明成為首位在連續三屆奧運會上獲得獎牌的特輕量級拳擊選手。

鄒市明是2008北京奧運該項目的金牌得主，也是2004雅典奧運會的銅牌得主。

賽後，鄒市明對記者表示，他與對手都打的很好，兩人均勢利敵，並表示，感覺自己比對手稍微好一點。

這場冠軍爭奪戰再次因裁判評分的爭議引人關注。

前兩個回合結束後，鄒市明以6比4領先對手。第三回合，鄒市明曾經被罰1分，但是對手很快也被罰分，最後他以13比10取得勝利。

鄒市明貝宣佈獲勝之後，泰國選手彭布萊恩跪地流淚。

賽後，銀牌得主彭布萊恩對記者說：「我不知道為什麼第一輪被裁判扣分，我很難過，不敢相信。」

愛爾蘭的巴恩斯和俄羅斯的埃拉佩蒂安並列獲得銅牌。