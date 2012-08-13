Image copyright PA Image caption 希思羅機場為離境的運動員設置了奧運臨時候機樓。

為期兩周的倫敦奧運會已經落下帷幕，在未來一周，倫敦的兩個主要機場將會迎來高峰期，每天大約有20萬人離境。

從周一開始，每天大約會有12萬人從倫敦希思羅機場（Heathrow Airport）離開，而蓋特威克機場（Gatwick Airport）則每天會迎來七萬人的離境人士。

希思羅機場已經搭建臨時候機樓，以應對大約8000名運動員離開。

為了應對2012奧運會的巨大客流量，希思羅機場耗資2000萬英鎊搭建了臨時候機樓。

該候機樓有31個服務台可以辦理登機手續，另外還外加七條保安通道幫助應對客流量的劇增。

據信，星期一將會是最繁忙的一天，大約有6000名運動員將會從奧運村前往奧運臨時候機樓。然後將會有大巴把運動員帶到正常的起飛點。

臨時候機樓

奧運臨時候機樓被裝飾成為了一個倫敦公園大景象，花草樹木盡收眼底。

希思羅機場奧運會和殘奧會客流的負責人尼克·科爾（Nick Cole）表示，「我們最早預測將會有13.8萬人離境，然而這個數字減少了很多，因為我們故意多做了打算。」

他說，「希思羅機場要比平時的繁忙度超出30%，因此對我們來說是非常繁忙的一天。對我們非常有挑戰性。」

希思羅機場已經安排在奧運村辦理登機手續以及托運行李的程序，屆時很多志願者會在機場為他們送行。

臨時候機樓三天之後將會停止使用，恢復成員工停車場。因為屆時大多數的運動員和遊客已經離開。

而蓋特威克機場的發言人也表示會有更多工作人員上班。她說，「有很多挑戰，比如運動員行李很多而且也很大。然而我們已經習慣了在繁忙的夏季應對差不多同等數量的乘客。」

這位發言人還說，「我們認為在過去兩年中我們與倫敦奧組委和交通部的合作努力意味著我們已經凖備好了。」

希思羅機場的一名發言人說，普通乘客仍然應該像往常一樣，如果做長途旅行，就應提前三個小時辦理登記手續，如果是前往歐洲各地，可以提前兩個小時辦理登機手續。