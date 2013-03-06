英國大幅調整青少年性侵案辦案尺度

鑒於已故BBC主持薩維爾長期性侵青少年醜聞後的影響，英格蘭和威爾士警察部隊和檢察部門今後如何受理有關青少年受到性侵犯案件的辦案程序和行為守則將有重大調整。

刑事檢控專員斯塔默（Keir Starmer）將在周三（6日）的講話中宣佈這一新變化。

斯塔默在接受BBC採訪時表示，現行辦案程序和規則在對待受害者佐證時「過於謹慎」。

他說，過去辦案人員過度關注受害人是否講真話，而同時對犯罪嫌疑人的調查不足。

他還形容即將宣佈的程序和守則調整是「一切重新開始」。

據悉，根據新的辦案程序和行為守則，如果一個涉嫌性侵犯青少年的人沒有被正式起訴，那麼一個特別委員會將負責調查不起訴的決定是否有誤。

新的程序和守則公布之後，英格蘭和威爾士各地的警察和檢察部門人員將分期分批接受培訓。

「行為規律」

新的辦案程序和守則要求辦案人員關注和調查嫌疑人是否有某些特定的「行為規律」。

也就是說，與其過於注重受害者的佐證是否可信，警方和監察部門會加強對嫌疑人平時行為的調查。

已故BBC音樂、少兒和綜藝節目主持薩維爾生前先後54年裏，性侵犯罪超過200次。

警方在他生前多次接到過有關性侵犯的報告卻沒有採取任何行動。

分析人士指出，2002年時，英國議會國內事務委員會在一份調查報告中批評警察在調查虐待少兒案件中「過分積極」，致使其後多年警方的辦案方式大為改變。

警方當時在辦理有關一些孤兒院和其他少兒看護機構的虐童指稱時，由於辦案錯誤導致多名無辜者被起訴判刑。

尺度調整

BBC英國國內事務記者丹尼·肖（Danny Shaw）表示，薩維爾案迫使公檢部門再次重新調整辦案尺度。

警方在調查薩維爾生前長期性侵未成年人案件時發現，很多受害者往往由於擔心難以讓警方相信、缺乏信心而長期沒有向警方報案。

刑事檢控專員斯塔默表示，鑒於薩維爾案之後的新形勢，警方和檢察部門重新調整辦案尺度是有必要。

他說：「我們不能允許薩維爾案再次重演。」

英國兒童保護協會（NSPCC）發言人瓦爾多（Alan Wardle）表示，希望新的警務政策調整會有助更多受害者敢於出來講話。

不過，也有法律界人士指出，擔心執法尺度調整過大過快，可能會導致執法尺度再次失衡。