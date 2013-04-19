掌握多門外語 英國外交官的晉升捷徑

Image caption 英國外交大臣黑格會見俄國外長。外語能力將是英國外交官晉級的重要考量。

高級外交官不會幾門外語，有失英國的面子和信譽。

這是英國議會外交事務委員會發出的警告。

議會外交事務委員會的報告說，外交官，包括最高級別的外交官的語言能力，在考慮晉升時應該放在更重要的位置考慮。

英國外交部的語言學校，在2007年關閉後重新開放，並追加撥款，開設了更多語種。

但委員會說，應該投入更多資源鼓勵外交官學外語。

由跨黨派議員組成的委員會說，多位前英國大使都強調外交官能夠說駐在國語言的重要性，任何降低語言能力要求的做法都是「極大的錯誤」。

委員會的報告說，各級外交官的晉升評判主要基於一般化的能力，包括領導能力和管理能力。

雖然這些能力很重要，但英國外交部今後應該調整晉升考核的重點，更強調語言能力。

英國外交部回應說，在選擇派駐外交官和各級高級職務的任命時，語言能力都是一個極重要的考量。

英國外交部的外語培訓預算，從2010-11年度的300萬英鎊提高到了2011-12年度的390萬英鎊。

英國外交大臣黑格說，語言學校重新開放，每年將培訓1000名外交人員。