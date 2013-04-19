掌握多門外語 英國外交官的晉升捷徑
- 2013年 4月 19日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
高級外交官不會幾門外語，有失英國的面子和信譽。
這是英國議會外交事務委員會發出的警告。
議會外交事務委員會的報告說，外交官，包括最高級別的外交官的語言能力，在考慮晉升時應該放在更重要的位置考慮。
英國外交部的語言學校，在2007年關閉後重新開放，並追加撥款，開設了更多語種。
但委員會說，應該投入更多資源鼓勵外交官學外語。
由跨黨派議員組成的委員會說，多位前英國大使都強調外交官能夠說駐在國語言的重要性，任何降低語言能力要求的做法都是「極大的錯誤」。
委員會的報告說，各級外交官的晉升評判主要基於一般化的能力，包括領導能力和管理能力。
雖然這些能力很重要，但英國外交部今後應該調整晉升考核的重點，更強調語言能力。
英國外交部回應說，在選擇派駐外交官和各級高級職務的任命時，語言能力都是一個極重要的考量。
英國外交部的外語培訓預算，從2010-11年度的300萬英鎊提高到了2011-12年度的390萬英鎊。
英國外交大臣黑格說，語言學校重新開放，每年將培訓1000名外交人員。