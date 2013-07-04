Image caption 首架空中客機A380降落在倫敦希思羅機場

英國航空公司成為英國國內首家使用A380「巨無霸」客機的航空公司。

首架空中客車A380周四（4日）上午降落在倫敦希思羅機場。這是英航訂購的12架「巨無霸」中的第一架，每架客機可運載469名乘客。

繼上周兩架波音787「夢幻」客機加入機群後， 第一架A380也來到了倫敦。當前英航已投入共計100億英鎊對其長途航線客機進行升級換代。

A380客機預計將在今年秋季首次投入客運服務。

空客A380是目前世界上最大型客機。英航已經訂購12架A380和42架波音「夢幻」客機，將在今後10年陸續投入使用。

此外，英航還購買了6架新型波音777-300ER客機和18架空客A350客機。

新加坡航空是全球第一家使用A380客機的航空公司，在2007年10月首次投入使用。

2012年，A380客機曾被檢測出問題，用於連接機翼和機身的支架上出現了極細的裂紋。每架A380客機上約有4000個這樣的支架，為此空中客車不得不投入超過兩億五千萬歐元用於客機維修和服務。

（編譯：洛西/路西 責編：李莉）