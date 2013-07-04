英國調查：燒水壺裝水過多每年浪費6800萬鎊

Image caption 熱水過量使用導致2.8億英鎊的能源賬單

據最新調查，三分之一的英國家庭每次燒水時在水壺裏裝太多水，燒完之後其實根本用不了那麼多，又放在水壺裏冷掉。

能源節約信託會（EST）就此做的調查顯示，每年因此浪費掉6800萬英鎊的能源。

EST的調查還指出，通過對86000個家庭的調查發現，洗澡的平均時間為7分半鐘，如果每人減少一分鐘，則能節約2.15億英鎊。

報告建議，盡量用30度的水洗衣服以及在燒水時只裝需用的量，可以節約能源。

EST說，人們不能認為自己對「水資源使用能做的太少」。

它指出英國家庭總共每天使用900萬升的水，其中三分之一用於洗澡，22%用於衝廁所。

廚房用具裏，燒水壺、洗碗機，以及洗衣機和自來水使用，大約佔總量的22%，報告指出。

調查發現95%的人每天灌40%的水在水壺裏，燒五次或者更多。

節能建議

EST建議人們每周手洗10次碗，機洗3次。但同時指出更多人生活在一起的大家庭使用現代高效的洗碗機洗碗比用手洗更節約能源。

另外，安裝節能的蓮蓬頭洗澡也可以省錢。

EST水資源戰略經理安德魯·塔克（Andrew Tucker）說，當人們想到他們使用的能源時，「他們會想到暖氣、照明、電子產品和汽油。」

他說，「打開自來水水管總是很容易的，但是（過度使用水資源）後果卻是人們很難想像的。」

「但是確實對環境和能源的利用是和水資源有關的，很多人沒有考慮到這個問題。」

熱水的使用導致了2.8億英鎊的能源賬單，他說。

「很明顯我們都是用了超過自己需求的水資源，特別是在洗澡這一項，但這並不意味著我們自己對水資源的使用是不能控制的。」

「減少水的使用，特別是熱水的使用，可以為我們近50年來培養出的生活方式節約不少能源。」

（編譯：語恆 責編：鈴蘭）