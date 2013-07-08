平安保險2.6億購倫敦地標性建築

Image caption 勞埃德大廈位於倫敦金融城，是英國最大保險機構勞埃德保險公司的總部辦公樓。

中國平安保險公司出資2.6億英鎊，從德國商業銀行旗下不動產管理公司Commerz Real手中購買倫敦金融城標誌性建築勞埃德大廈（the Lloyds of London）。

據悉，這是中國保險公司首次在英國購買地產。同時，也可能是中國公司在倫敦購買房地產浪潮的開始。

勞埃德大廈位於倫敦金融城，是英國最大保險機構勞埃德保險公司（又稱勞合社）的總部辦公樓，在英國乃至全球保險業內具有標誌性意義。

勞合社大樓是由英國建築師理查德·羅傑斯（Richard Rogers) 設計的地標性建築，2005年被Commerz Real以2.31億英鎊價格買了下來，隨後租給了勞埃德，租期至2031年。

在國際上放鬆了對中國大陸公司在海外投資房地產的限制之後，將為中國公司瞄凖倫敦以及其他歐洲城市巴黎和法蘭克福等地最佳房地產鋪平了道路。

第一太平洋戴維斯倫敦中心團隊主管喬恩·克羅斯菲爾德表示，這是一次里程碑式交易，除了表明海外投資者對於倫敦房地產市場有信心之外，也說明海外投資者在倫敦房地產市場佔支配性地位的現實。

勞埃德大廈又稱油井大廈、洛伊大廈。

它是羅傑斯的代表作之一，在建築界充滿爭議性，獲得過讚賞、批評和驚異等多元化的評論，也有「鋼鐵怪物」的暱稱。

羅傑斯的另外一個知名建築還包括巴黎的蓬皮杜中心等。

（編譯：凱露；責編：路西）