Image caption 埃利奧特威脅說要在美國殺死兩百人。

英國一名24歲男子在社交網站臉書(Facebook)上發帖威脅要在美國殺死200人，被法官判處兩年徒刑。

居住在英格蘭北部的雷斯·埃利奧特(Reece Elliot)今年2月在悼念兩名死於車禍的美國田納西州女孩的網頁上發帖說要殺人。

結果第二天，當地學校3000多學生整整一天不能上學。

埃利奧特今年4月在英國法庭上表示認罪，被判刑兩年零四個月。

他承認一項威脅殺人和8項散播恐嚇言論的控罪。自從2月被捕以後，他一直被關押著。

埃利奧特的攻擊目標是悼念17歲少女塔雷的網頁。塔雷是新澤西州沃倫縣高中的學生，去年10月在車禍中喪生。

他還在悼念一名15歲女孩的網頁上留下恐嚇言論。這名女孩的姓名不能公開。

學校關門

埃利奧特用假名在塔雷的網頁上寫道：「我父親有三隻槍。我計劃先殺了他，把他仍進垃圾筒。然後我要駕車，高速駛入。我要殺至少200人，然後自殺。所以趕快告訴警察局長，就說我已經上路了。」

他還寫道：「我要在學校至少殺死兩百人。我將上CNN。」

埃利奧特今年2月首次出庭受審時，主審法官說，「所有能看到臉書網頁的人包括沃倫縣居民都非常害怕。當地政府立刻關閉了所有學校。就因為你，三千多學生當天都不能上課了。」

法官在判決埃利奧特入獄28個月時對他說，這場惡作劇「完全是因為你的內心邪惡。」

法官量刑時考慮了埃利奧特認罪態度較好。

埃利奧特在臉書上發佈恐怖言論之前的兩個月，美國康涅狄格州紐敦市一所小學發生槍擊案，20名學生和6名成年人被人開槍打死。

（翻譯：東倫/責編：尚清）