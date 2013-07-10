英皇家郵政上市 公眾將持九成股權

Image caption 英國政府數年前開始籌劃將皇家郵政私有化，現在決定採用上市交易方案而不是賣給私營郵遞公司。

英國商務大臣凱布爾證實，政府將在倫敦證券交易所公開出售皇家郵政（Royal Mail）。

皇家郵政的市值估計為20億-30億英鎊。上市後，這個歷史悠久的國營企業將變成私有上市企業。

凱布爾在議會表示，皇家郵政10%的股份將免費分發給員工，其餘90%股份將在股市公開交易。

通信業工會CWU強烈反對皇家郵政私有化，威脅將組織罷工以示抗議。

如果一切順利，皇家郵政將在今年秋季上市。

「該脫手了」

凱布爾向議員們解釋說，現在到了政府撤出皇家郵政的時候了。

把皇家郵政私有化是多年前工黨政府任內提出的，2011年又通過相關法律為計劃實施鋪平了道路。

在倫敦證券市場上市是皇家郵政私有化計劃的備選方案之一。

另外一個方案是把皇家郵政賣給某個私營郵遞服務公司或私人財團，候選買家包括TNT和DHL。

皇家郵政過去二、三年裏財務狀況大為改觀，目前正在調整，希望縮減信函送遞業務，增強包裹郵件送遞業務。

英國網購、郵購行業的迅速壯大，使得皇家郵政得以扭轉多年虧損的局面，去年實現盈利增一倍多。

工會反對

雖然免費或以優惠價格分得公司股份，對皇家郵政的員工來說是一筆意外之財，但CWU發言人表示許多皇家郵政員工對這個股權分配計劃疑慮重重，96%曾投票反對私有化。

工會警告說，如果政府不重新考慮將皇家郵政私有化的計劃，那麼「郵政工人的雇佣合同條款受到的威脅將不可避免地導致罷工」。

CWU代表了皇家郵政15萬名雇員中的三分之二。

皇家郵政私有化不涉及郵局（Post Office）。RM 和 PS 是兩個企業，各自有獨立的董事會。

皇家郵政負責信函郵件的送遞，而遍布全國的郵局網絡則提供郵政、公共服務和金融理財服務。

英國政府在1980年代將一些大型國營企業私有化，包括提供水電煤氣和電信服務的公司。

（編譯：郱書 責編：路西）