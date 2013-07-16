歐盟：收入超一百萬歐元銀行家英國最多

Image caption 報告說，許多銀行家，特別是銀行的最高層，對他們的個人行為缺乏問責。

最新公布的數字顯示，2011年英國收入超過100萬歐元的銀行家比歐盟所有國家加在一起都多。

歐洲銀行監管局數字顯示，2011年英國共有2346名銀行業者賺的錢超過了100萬歐元。而歐盟其他國家加起來收入達到這一水平的銀行家一共才有739人。

在歐洲第二大經濟體德國，當年收入超過100萬歐元的銀行家只有170人。

由此看來，英國今年初反對歐盟提出的銀行高管獎金封頂計劃就毫不奇怪了。

然而儘管英國不歡迎，歐盟其他國家還是就此計劃達成了協議。他們認為這一計劃有助於防止銀行高管為獲利而冒險最終導致金融危機。

根據該計劃，歐盟銀行高管的年度獎金通常不得超過其年薪。在某些情況下，允許獎金達到年薪的兩倍，但必須經過銀行股份持有者的授權。

由於英國有大批的銀行界高收入人群，英國政府擔心歐盟將要實施的銀行高管獎金封頂制度將特別對英國金融業造成不利影響。

路透社曾援引倫敦市長的話說，這種做法「無疑是將優秀的銀行業人才拱手送給紐約和新加坡。」

不過，BBC商務編輯指出，在英國的許多銀行家，可能超過一半並不是英國人。

（編譯/責編：李莉）