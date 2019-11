報告：英國華人對警察「缺乏信心」

Image caption 報告負責人讓記者拍照,左起:巴里·加德納、英國華人參政計劃主席李貞駒、倫敦唐人街執勤警員

由英國議員組成的一個委員會進行的調查顯示,英語能力弱的華人不信任警察。

這個調查由「英國國會跨黨派華人事務委員會」(All Party Parliamentary Group on the Chinese in Britain)負責,他們用一年時間對全國華人社區發出2500份問卷、與華人罪案受害者和警方高層會晤,從不同方面了解華人與警隊服務之間的關係。

調查結果顯示,在不會說英語的華人當中,僅有2%表示對警察感到非常滿意;但在能說英語的華人當中,滿意的比例超過80%。

報告說,一些華人因為英語說不好,怕麻煩而不願意報警,除非事態非常嚴重。

委員會主席工黨議員巴里·加德納(Barry Gardiner)表示,英格蘭利物浦和北愛的警隊在為華人提供傳譯方面做得不錯,其他地方的警隊可以效法。

首次探討華人對警隊感受

Image caption 倫敦警隊會調派懂中文的倫敦警察協助華人

委員會在星期二(7月16日)黃昏在倫敦西敏寺議會大樓舉行記者會發表報告。記者會上一名英國出生的華人就語言障礙這一點表示,一些華人在英國生活20、30年卻仍不能說英語,他們是否要承擔一些責任。

報告作者葉穩堅(Alex Yip)認同這個看法,但也指出華人未能學好英語有多種原因,這些人的安危仍需要警隊負責。

英國國會跨黨派華人事務委員會由20多名上、下議院議員組成,他們與英國華人參政計劃緊密合作,推動英國華人更關心和參與政治。

委員會表示,這是對英國華人怎樣看警隊和治安問題的首次調查。

報告還列舉了一些華人對警察缺乏信心的個案,例如一名來自香港的18歲女學生被人盜用信用卡在網上購物數千英鎊之後,她到居住地區的倫敦警局報案,「但警察沒有盡力調查」。

「很多人感到他們要找他們的律師和中國使館的協助,以及要自己出手調查。」

「報案無用」

報告又說,在不報案的華人當中,43.8%的人說原因是「不認為報案有任何用處」。

「很多人都說,報案後警察來到現場,例行地做了記錄,之後不了了之。」

「有些人覺得警察傾向把罪案淡化成私人糾紛,避免處理,很多人因此覺得報案沒有用,或者報案後對警察失去信心。」

報告就這些問題提出建議,例如改善傳譯服務、鼓勵更多華人投身警隊、在多華人聚居的地方增設針對華人社區的警察小組。

巴里·加德納坦言,在政府削減開支的環境下,警隊未必有資源改善對華人的服務。

不過,加德納將會向全國的警長分發這份報告,「希望借此鼓勵警方分析報告中所提及的問題,作出改變,儘管報告的內容僅屬建議,沒有行政效力。」

負責伯明翰警隊平權事務的菲安娜·華盛頓對這份報告的發表表示歡迎,並會加強對華人社區宣傳警察招募。