過去一年英格蘭威爾士罪案記錄下降

Image caption 英國警察人數比前一年減少了數千人

英國國家統計局最新公布的數字顯示，英國英格蘭和威爾士在截至今年3月份的過去一年中記錄在案的犯罪案件減少了7%。

數據顯示，幾乎所有類別的暴力犯罪案件都有所下降，但是性侵犯罪行增加了1%。

英國首相卡梅倫說，在警察人數削減的情況下，上述數據是「好消息」。

他對警察的工作表示感謝。他說，「我們要求警察在較少資源的情況下作較多的工作，他們表現很出色。」

根據英國內政部公布的數字，英格蘭和威爾士警察的人數在過去一年減少了4500人，目前為13萬人。

「搶劫盜取隨身物品」

人們注意到，儘管犯罪案件的總數出現下降，但是「搶劫盜取隨身物品」的案件增加幅度較大，達9%。這類案件包括，扒竊、搶奪手包和手機等等。

BBC記者說，從街頭行人的手中搶奪手機的犯罪行為尤其在倫敦是一個特別嚴重的問題。

另一項增長幅度較大的犯罪行為是詐騙，增幅達27%。但是有關官員表示，這可能和新的更為集中的詐騙案件記錄方式有關，其他原因包括網絡詐騙案件的增加。

統計人員在分析性侵犯案件增多的問題時指出，英國警方在薩維爾醜聞曝光之後展開特別調查行動，許多人就歷史上發生的案件提出了報告。

（編譯：躍生/責編：尚清）