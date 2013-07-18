英愛計劃實施「小申根區」共同簽證

Image caption 英國和愛爾蘭都希望吸引更多的亞洲旅遊者

愛爾蘭政府的一位發言人向媒體透露，愛爾蘭和英國政府計劃建立一個共同簽證機制，以利於亞洲國家的旅遊者前來旅行。

據英國《金融時報》引述這位發言人的話說，這項計劃的目的是由英國和愛爾蘭兩國建立一個「小申根區」（mini schengen），以便讓所有的旅遊者能在北愛和愛爾蘭之間，以及不列顛島和愛爾蘭島之間自由旅行。

這位發言人所說的「小申根區」是相對目前已經建立的「申根區」而言的。

「申根區」主要由歐盟國家根據「申根協議」組成，相互之間取消邊界控制，允許獲得其中一國簽證的旅遊者在這些國家之間自由越境旅行。

但是，英國和愛爾蘭為了保持自己獨立的邊境控制權，都沒有加入申根協議。

共同利益

根據兩國目前實施的協議，英國和愛爾蘭公民可以在兩國間自由旅行。現在，雙方希望把這樣的政策擴大到旅遊者身上，以吸引更多的亞洲經濟新興國家的旅遊者。

英國目前正在凖備同歐盟成員國舉行談判，希望退出一些歐盟的法律和移民條款，同時再加入某些目前沒有加入的條款。英國希望愛爾蘭在這些艱難的談判中支持英國的立場。

在這樣的背景下，英國希望加強同愛爾蘭的聯繫，同時強化其共同旅行區域政策。

此外，兩國都擔心自己不能從亞洲國家的商業和旅遊業活動中獲得足夠的利益，因為旅遊者在想來英國和愛爾蘭的時候需要在申根簽證以外單獨申請簽證，會面臨更多的麻煩和花費。

（編譯：躍生/責編：尚清）