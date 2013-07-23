英國各報章祝賀王室寶寶誕生

Image caption 在等待凱特和小王子出院的同時，白金漢宮等地將舉行一系列慶祝活動。

英國凱特王妃星期一生下一名男嬰後，各家報章紛紛突出報道並祝賀王室寶寶誕生。

經過數月的等待，以及對王室寶寶出生各種揣測已經令人感到枯燥與疲憊，《每日星報》、《每日快報》和《每日電訊報》都興奮地口吻使用一樣標題：「是個男孩。」

《太陽報》更是興高采烈，使用的頭版大標題是：「國王駕到」。

該報報道說，「全世界引頸期盼的時刻」終於來到，給」凱特和威廉帶來一個兒子，給英國帶來一個未來的國王。」

為了慶祝這個時刻，《太陽報》甚至把自己名字「太陽」(Sun)改成」兒子」(Son)，放置刊頭。

該報解釋說，它過去沒有這樣做過，今後不太可能再有這樣的舉動。

《泰晤士報》和《鏡報》都推出「王子紀念特輯」，以此祝賀新王子的誕生。

揣測王子名字

王室寶寶出生4個小時後，凱特和威廉才發佈消息，據媒體猜測，這一對自豪的新手父母，可能想爭取多一些與寶寶相處的私密時光—或許還順便思考，寶寶的名字應該叫什麼。

《每日電訊報》認為，寶寶的名字應該會頗時尚且復古，例如叫做艾伯特（Albert）或者阿爾弗雷德

（Alfred）。

《衛報》猜測，新王子名字應該是喬治(George)或是詹姆士(James)。

《泰晤士報》則警告大家，不要為王子的名字過度屏息以待。該報指出，根據英國的傳統，近日內大概都還不會這麼快就會做決定。

《每日郵報》說，這位新王子是近100年來，英國出生時體重最重的未來國王—他比他父親重了將近20盎司，比他祖父重了整整一磅。

該報下結論說：這無庸置疑地顯示出他不僅來自於一對健康的父母，並且，他必定大大促進英國的經濟。

報道並預測，英國王室紀念品銷售量將會猛增。歡欣鼓舞的博彩業形容這一事件為英國有史以來最大的非運動大事件。

《每日電訊報》同意此看法。報道說，無論王室將決定用哪一款嬰兒推車、搖牀以及嬰兒服飾，接下來這兩個月，新王子將會為商家帶來2億4千3百萬英鎊的銷售額。

（編譯：廖乙臻 責編：路西）