"英國王室新生兒五行屬土"

Image caption 風水師通過黃曆推算生辰八字，以此預測新生兒的命運和性格。

劍橋公爵夫人凱特生下一名男嬰。嬰兒出生在當地時間7月22日下午4點24分，這是中國傳統計時方法裏的「申時」。

香港風水師盧恆立對BBC中文網說，中國的風水文化中，嬰兒出生的時間和未來的命運息息相關。通過出生時間，可以推算出生辰八字和對應的金木水火土五行，以此來預測未來。

他從中國農曆中推算出王室新生兒的生辰八字為：癸巳年、己未月、己丑日、壬申時。

盧恆立說，新生兒的八字中有四個字都屬土，寓意著有親和力，隨和，並且有藝術氣質。擁有相似的「土」字屬性的人還有奧巴馬、林肯、羅斯福、達爾文等等。

他解釋說，生辰八字除了預測孩子的性格，還可以預知命運。每十年有一個運，也有相對應的五行。

所以盧恆立推算出新生兒的5到15歲行火運，代表孩子童年和青少年時期有一定的學問修養。35到45歲行木運，木在五行中代表官運，可能與王位繼承有關。

但是他也指出，在黃曆上，嬰兒出生的日子為「破日」，也就是不吉利的日子，可能與母親的生辰八字有些衝突。

（撰稿：冰玨 責編：路西）