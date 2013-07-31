英央行曾幫納粹德國銷售掠奪的黃金

Image caption 英格蘭銀行曾在二戰時幫助出售納粹德國掠奪的黃金。

英格蘭銀行曾幫助銷售納粹德國在1939年入侵捷克斯洛伐克後掠奪的黃金。

一份1950年的文件顯示，這些金條是英格蘭銀行代表德國的帝國銀行出售的。

這一細節是在英格蘭銀行實現該行存檔文件數碼化過程的第一階段時被公布的。

英國政府在1939年宣佈，已經凍結了所有捷克當時在倫敦的資產，但英格蘭銀行卻仍然在銷售被掠奪的黃金。

1938年9月簽署慕尼黑協議之後，納粹德國吞併了原屬捷克斯洛伐克的蘇台德地區，之後在1939年4月，入侵捷克斯洛伐克的所有地區。

「被誤解」

英格蘭銀行在它1950年的報告中說，在二戰爆發之後的一段時間中，捷克黃金事件一直惹人注意。

英格蘭銀行的文件說，英格蘭銀行的這一行動當時被廣泛誤解，也從未得到外界和英國政府的徹底諒解。

文件透露說，在1939年3月，國際清算銀行要求英格蘭銀行把時價560萬英鎊的黃金，從捷克國家銀行的賬戶上轉到德國的帝國銀行的賬戶。

其中大約價值四百萬英鎊的金條後來轉到了比利時的銀行和荷蘭的銀行，其餘的都在倫敦被出售。

然後，在1939年6月1日，英格蘭銀行又為納粹德國出售了另一批掠奪來的黃金。

（編譯：嵇偉 責編：董樂）