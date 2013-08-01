監管機構：英國人看電視有新習慣

Image caption 英國大人也和孩子一樣常一邊看電視一邊做別的事情。

英國通訊媒體監管機構說，相比10年前，英國人重新又喜歡坐下看電視，但現在他們的注意力可能常常不集中。

英國獨立監管機構通訊管理局（the Office of Communication, Ofcom）最近的調查顯示，英國91%的成年人一個禮拜會在客廳裏看一次電視節目，這個數據比2002年的調查數字88%有所上升。

報告認為，智能手機和平板電腦的普及也讓更多的年青人從他們自己的臥室裏出來，坐到客廳裏。

這項對16歲以上的3700名成年人所做的調查顯示，坐在電視前的一家人也都可能在同時做著別的事情。

Ofcom的媒體調查部負責人魯貝爾說，上述現象有幾個成因。

習慣變化

他說，一是現在的電視屏幕更大，圖像更清晰。二是智能手機和平板電腦這些產品可以讓人一邊看電視，一邊做別的事情。

這項調查中超過一半受訪者說，他們可能會在看電視的時候轉移注意力做其它事，包括打電話，發短信，使用社交媒體，甚至在youtube等視頻網站上看不同內容的東西。

1/4的受訪者說，他們喜歡在看電視時做一些和節目有關的事情，比如就該節目發推特，或者參與一些互動的節目。

有關調查稱，女性更可能在看電視時做其它事情。

廣告業人士稱，這項調查應該引起廣告商注意，提醒他們要適應新的變化。

（編譯：立行 /責編：李莉）