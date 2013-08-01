撒切爾夫人82年訪華談香港兼索熊貓

Image caption 撒切爾夫人與鄧小平談判

1982年，當時的英國首相撒切爾夫人訪華，人們關注她在北京的焦點議題是香港前途問題。不過，英國政府剛解密的檔案顯示，她也為倫敦動物園請求中國贈送一頭雌性大熊貓。

當年的內閣秘書長羅伯特·阿姆斯特朗在1982年9月撒切爾夫人訪華前給她寫下的備忘事項中，包括有一條說倫敦動物園希望獲得一頭有生殖能力的雌性大熊貓。

1972年，希思首相任內，中國曾向英國贈送過一對大熊貓。但後來成為終身貴族的阿姆斯特朗說：「很不幸，其中雌性大熊貓不可能生育。」

他在給撒切爾夫人的備忘中寫道：「不過，雄性大熊貓已經證實有生殖能力。倫敦動物園明確希望獲得一頭有繁殖能力的雌性，這樣才可以使大熊貓產仔。」

訪問中國需要對中國有所認識，檔案文件又披露，為了幫助撒切爾夫人加強對中國的了解，當局編篡了一本指南，當中簡述了中國從「史前時代」到1945年的情況。

有趣的是，在訪問北京之後，這位女首相向英國駐華大使館的工作人員發出致謝函，感謝他們借給她一些「卡門發卷」，讓她的頭髮保持形狀。

這些文件是英國國家檔案局根據「30年保密限制」結束之後而公開的。