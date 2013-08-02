威廉凱特為兒子登記出生證
- 2013年 8月 2日
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劍橋公爵威廉和公爵夫人凱特正式為兒子喬治王子登記了出生證，凱特在兒子的出生證上填寫的職業為英國公主(Princess of the United Kingdom)。
夫妻倆為兒子 「喬治·亞歷山大·路易劍橋王子陛下」得到一份標凖的出生證，但是與普通夫妻不同的是，他們不需要親自去登記處。登記處的負責人把出生證送來。
劍橋公爵威廉在兒子出生證上填寫的職業是英國王子（Prince of the United Kingdom)，而不是皇家空軍直升飛機駕駛員，這可能是為了要與凱特看齊。
夫妻倆填寫的地址是肯辛頓宮。
凱特目前仍在娘家，威廉在休了兩星期法定產假後下周將返回工作崗位。