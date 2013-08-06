惡犬咬人致死 主人或判終身監禁

Image caption 自2005年以來，英國有16人被狗咬死。

根據英國政府的一項新議案，在英格蘭和威爾士，如果寵物犬攻擊並咬人致死，犬主人有可能面臨終生監禁。

根據現行法律，如果寵物犬因失控傷人或咬死人，犬主人最高面臨兩年監禁。

現在，英國政府公布了「惡犬管制法」修正案，就將犬主人刑責提高至七年監禁和無期徒刑之間徵求公眾意見。

修正案還包括對寵物犬在允許活動的「家中」或「居民花園」等私人場所內咬傷或咬死人後對犬主人所追究的刑責。

此外，如果寵物犬咬傷人或咬死諸如導盲犬等人類協助犬，犬主人也應被判處三至十年的刑期。

英國動物福利署署長莫雷爵士說，犬的攻擊是可怕的，應當加大對那些放縱犬傷人或致人死亡的犬主人的懲罰力度。

自2005年以來，在英國有16人被犬咬死。最近的一次發生在今年3月，曼徹斯特的14歲少女安德森在朋友家做客時遭到四條惡犬攻擊而喪生。

警方稱，根據現有法律，因為沒有證據表明此事是一件刑事案件，警方不會起訴任何人。