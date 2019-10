開車打電話與車禍數量「無關」

Image caption 開車打電話與車禍數量之間的關係似乎並不像人們想得那樣。

英美兩家名校的研究發現,在美國邊打電話邊開車的人數、和交通事故數量兩者之間沒有任何聯繫。

由美國卡耐基梅隆大學和倫敦商學院組成的研究小組對美國八個州、總共800萬起車禍傷亡事故進行了分析。

這個研究小組對2002年至2005年三年間晚九點前、後的事故數據分別進行了檢測,但並不包括由於開車時發短信、或上網引發的事故。

之所以選擇晚九點作為研究的分水嶺,是因為很多美國手機公司都向用戶提供周中晚九點後電話免費的服務。

分別來自兩家名校的布哈格瓦教授(Saurabh Bhargava)、和帕德尼亞教授(Vikram Pathania)發現,儘管晚九點後用手機打電話的人數明顯增加,但相應的交通事故數量並沒有同時攀升。

帕德尼亞教授向BBC表示,他們都對這一結果「非常驚訝」。

他說:「我們一開始還以為把數兒弄錯了呢,後來我們又重做了一次,並且對每一環節都進行檢查,但我們的分析並沒有出現任何偏差。」

他接著說:「我們僅僅發現拿手機打電話的人(在晚九點後)突然陡增,但這個變化對於車禍事故率來講,沒有任何影響。」

繼續跟進

帕德尼亞教授緊接著表示,他們於日前在《美國經濟期刊》(American Economic Journal)上發表這篇調查結果時,特地加注了多個警示,以提醒讀者注意。

他說:「我們此次調查只針對開車打電話,並不包括開車發短信、和上網。或許,由於晚九點後的路況有了很大改善,所以稍微打個電話,並不會產生什麼危害。」

他補充說,他們接下來的研究將更加著眼於智能手機的使用對開車的影響,以及不同駕駛人群整體手機使用的狀況。

他說:「如果我們專門研究邊開車邊打電話的年輕小伙子、或新手的話,得出的結果可能就會不同。」

他指出:「開車毛躁的人總有借口分散他們的注意力。」

英國禁令

自2003年起,除非撥打緊急救援電話外,英國全面禁止在開車時使用手機。

英國高速公路規則明文規定,儘管在開車時使用免提是合法的,但「如果警察認為注意力已被分散的話」,駕駛員同樣會受到至少扣三分、和罰款60英鎊的處罰。

在英國皇家事故預防學會(Royal Society for the Prevention of Accidents)負責道路安全的克林頓(Kevin Clinton)警告說:「開車打電話出現車禍的風險將比正常高出四倍。」

他說:「很遺憾,雖然大家都知道開車打手機違法,但還是有很多人喜歡一邊開車、一邊玩兒手機。」

(編譯/責編:孫晨)