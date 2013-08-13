官方統計：英國房價通膨攀升增速

Image caption 英國房地產價格今年以來不斷上漲。

英國國家統計局的數字顯示，英格蘭房價通膨率攀升繼續增速。

英國國家統計局的數字顯示，從今年初到6月份的半年裏，英國房價的通貨膨脹率從5月份的2.9%上升到6月份的3.1%。

英格蘭房價今年1至6月份平均上漲3.3%，威爾士平均上漲4.3%。

但英國國家統計局的調查也顯示，蘇格蘭和北愛爾蘭的房價又有所下跌。

蘇格蘭房價今年1至6月下跌0.9%,北愛爾蘭同期下跌0.4%。

與此同時，另一項業界的調查顯示，在過去幾年裏房價最低迷的英國部分地區房價上升增速。

業界看法

皇家特許測量師協會的調查稱，購房活動增速達到了2006年11月以來的最高水平。

住房買賣活動增速最快的是英格蘭中部的西米德蘭（the West Midlands）和英格蘭東北地區（ the North East）。

皇家特許測量師協會的調查稱，全英國每個地區的房價都有所上漲。

倫敦市中心一些地區房價繼續上揚，上漲幅度超過2009年3月份全球金融危機衝擊英國房價最嚴重時期的60%。

新調查顯示，越來越多的人開始參加政府的「幫你購房計劃」（Help to Buy Scheme）。

這一從今年4月份開始的計劃允許符合條件的購房者只需要所購房價5%的首付，就可以最多額外拿到相當於所購房價20%的政府貸款。

批評人士稱這個計劃推動房價上漲，製造房產泡沫。

（編譯：立行 /責編：顧垠）