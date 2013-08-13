英格蘭火車票漲價 工會組織抗議

Image caption 火車票要大幅漲價，英國人不滿之聲頻傳。

英格蘭明年火車票將平均漲價4.1% ，工會已經開始在各地組織抗議。

政府的部長們說，車票漲價是為了增加對鐵道網線(rail network)的投資。

工會在倫敦的國王十字車站（King』s Cross）、伯明翰、曼切斯特等全英格蘭各地約50個大車站舉行反車票漲價示威抗議活動，要求政府將鐵路系統重新國有化。

計劃中部分線路明年的票價上漲幅度高達9.1%。

政府控制的票價上漲部分超過了以零售價格指數計算的平均通貨膨脹率的1%。

各地有別

根據英國國家統計局的計算，英國零售價格指數7月份從3.3%下落到3.1%。

此外，火車公司又可以在政府控制的票價浮動範圍外再根據需求做出調整。

上周，英格蘭銀行的新行長卡尼預計通貨膨脹率到了今年底將下降到2.9%。

蘇格蘭明年火車票漲價幅度限制在通膨率以內，而北愛爾蘭和威爾士政府尚未出台車票漲價計劃。

（編譯：立行 責編：顧垠）