產後首次亮相 凱特王妃將出席慈善活動

Image caption 凱特王妃仍在休幾個月的產假，不過她在此期間也會與威廉一同參加一些公開活動。

英國肯辛頓宮證實，劍橋公爵夫人凱特9月將出席慈善活動，這將是她產下小王子後首度公開亮相。

儘管凱特還在放產假，不過她將於9月12日和威廉王子一同出席圖斯克保育動物獎（Tusk Conservation Awards）頒獎典禮。

英國慈善組織「圖斯克信託」（Tusk Trust）主要資助非洲的保育計劃，威廉王子是主要支持者之一。

圖斯克保育動物獎頒獎典禮將表揚野生動物保育的無名英雄，威廉和凱特將在典禮前的接待會，會見所有提名者。

這是凱特王妃7月22日小王子出生以來首次公開露面，將會引發國際媒體關注，也將會為該慈善組織提高知名度。

《每日電訊報》報道引述王室消息來源說，「圖斯克信託」是劍橋公爵的長期支持者，並對這項事業非常熱心，公爵夫人也希望助他一臂之力。」

對於劍橋公爵夫婦來說，今年9月特別繁忙。威廉王子將完成在北威爾士擔任直升機搜救機師的工作，調返倫敦，等候下一個工作安排，這意味兩夫婦將會有一段時間一同帶寶寶，共享天倫之樂。

次外，威廉王子需要做大量凖備，將從北威爾士安格爾西郡租用的住所，搬回到倫敦市中心的新裝剛完畢的肯辛頓宮。

凱特王妃仍在休幾個月的產假，不過她在此期間也會與威廉一同參加一些公開活動。

（編譯/責編：路西）