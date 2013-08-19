英國「戰時辦公室」擬出售逾一億英鎊

Image caption 丘吉爾二戰辦公室將被出售

英國政府為節省開支，將出售國家領導人在二戰和冷戰期間用過的辦公樓。

包括前首相丘吉爾（Winston Churchill）和自民黨黨魁勞合·喬治（David Lloyd-George）在內的領導人曾用過的戰時辦公樓將以超過一億英鎊的價格出售。

英國國防大臣菲利普•哈蒙德（Philip Hammond）表示，舊戰時辦公樓將向市場公開出售，預計售價將超過一億英鎊。

在此工作的公務員將遷移到國防部（MOD）內工作，此舉將為政府每年節約800萬英鎊。

這棟戰時辦公樓始建於1901年，是典型的愛德華巴洛克風格的建築，總共耗用了2500萬塊磚及成千上萬噸的波特蘭和約克石。

建築的屋頂上裝飾著象征戰爭與和平、真相與正義及勝利的雕塑。

儘管在二戰期間，德國的炸彈曾數次擊中戰時辦公樓，並造成一人死亡，但這座建築僅受到較小影響。

辦公樓在20世紀80年代中期進行了翻新，並於1992年重新開放。

這棟戰時辦公樓位於倫敦市中心，擁有1000多個房間，分佈在七個樓層，走廊連起來有2.5英里長，它對房地產開發商和連鎖酒店投資商極具吸引力。

與此同時，國防部還宣佈計劃出售廢棄的布朗普頓路地鐵站(Brompton Road Tube Station)，這個地鐵站在二戰期間被用作為一個地堡防空設施。

（編譯：墨依 責編：鈴蘭）