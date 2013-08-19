中國「鴿迷」為英國養鴿業注入強心劑

Image caption 中國賽鴿迷往往不惜重金購入英國名種鴿。

英國《每日郵報》8月19日報道稱，由於賽鴿活動在中國的新興中產階級中日益流行，而中國鴿迷往往不惜重金收購英國種鴿，為每況愈下的英國養鴿業注射了一針強心劑。

中國賽鴿熱

在中國信鴿熱、賽鴿熱因素推動下，英國種鴿售價現在往往可以達到每只數千英鎊，而去年一隻曾六度比賽奪冠的英國名種鴿「博爾特」（與世界男子百米跑冠軍同名）更是售出26萬英鎊（約 260萬元人民幣）天價。

由於博彩業在中國仍然屬非法，因此處於灰色地帶的賽鴿吸引了大量投資者和愛好者。

中國信鴿比賽的頭獎最高可以達到約100萬英鎊（約 1000萬元人民幣）。

據稱，賽鴿和賽鴿養殖在中國可以追溯到西元14世紀，也就是明朝初年。在文革期間，賽鴿一度被禁止。近年來，賽鴿活動迅速恢復成為大眾喜愛的活動。

商機潛力

代表英國信鴿和賽鴿養殖者的皇家賽鴿協會（RPRA）最近專門從事了一項市場調查，以便進一步幫助英國的種鴿養殖者更好地從中國這樣的新興市場中獲得最大利益。

除了拓展中國商機之外，皇家賽鴿協會也希望中國的賽鴿熱會最終有助於推動英國賽鴿活動的復興。

皇家賽鴿協會總經理沃德羅普（Stewart Wardrop）說：「我們最近才剛剛意識到這個市場的潛力巨大。正像在許多其它領域一樣，中國人總是想買到最好的東西。」

皇家賽鴿協會最近還專門錄用了一名會說漢語普通話的雇員，以便更廣泛地拓展在中國的關係網；協會已經開始出現在中國網站和社交媒體上。

英國目前僅有4.2萬名賽鴿愛好者，不到1960年代水平的一半；這一數字繼續以每年5%的速度遞減。

皇家賽鴿協會稱，賽鴿養殖業每年給英國經濟作出價值約1.3億英鎊的貢獻；協會希望拓展中國商機將可以為英國經濟作出更大貢獻。

（編譯：晧宇 責編：鈴蘭）