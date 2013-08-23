英國六家家具地毯零售商被指假減價

Image caption 監管當局提醒消費者，「減價」也有真和假，需提高警惕。

英國六家地毯和家具零售商被指價格作假，誤導消費者。

英國公平交易辦公室（OFT）稱，這六家店都刊登了不實的減價廣告。

OFT聲稱調查過程中發現問題商家有系統地誇大「參照價」，造成「減價」的假像。

例如，商家聲稱某件商品原價500英鎊，現在減到300英鎊，而實際上從未以原價成交過一筆買賣。

平均而言，調查發現95%的銷售都是在較低的「現價」成交的，表明「原價」不實。

OFT說，這種弄虛作假的做法在家具和地毯零售行業很普遍。

被發現有問題的地毯零售商Carpetright表示將完全配合監管部門的調查，但堅持自己並未觸犯競爭法。

推高參照價來誇大「減價」幅度，誘使顧客產生價廉物美、物有所值之感，而且無形中向顧客施加了心理壓力，如果此時此刻不掏錢，怕失去機會。

而這就妨礙了消費者進一步「貨比三家」。

如果問題商家繼續採用這種不實的手段促銷，OFT有權對它們施以相當於相關營業收入30%的罰款。

本周早些時候，連鎖超市特易購（Tesco）因以「半價草莓」標籤誤導顧客而被罰款30萬英鎊。

根據英國政府商業、創新與技能部制定的指引，減價促銷的時間不得超過以原價銷售的時間。

比如，原價只標了兩周，而減價卻持續了數月，就屬於違規。

有意誤導顧客或作虛假減價廣告還可能構成違法。

（編譯：郱書／責編：鈴蘭）