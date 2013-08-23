男童善舉獲表彰 樂高園裏立塑像

Image caption 傑克和「另一個自己」

35000塊樂高積木，拼出4.6英尺小男孩塑像，讚許其善舉。

近日，一個英國十歲的小男孩傑克·考威爾-朗茲（ Jack Covill-Lowndes），因其為慈善機構募集了數千英鎊，而贏得了樂高公司為其量身定做的樂高塑像。

傑克來自林肯郡的韋恩弗利特，前段時間，他被他的家人提名參加伯克郡溫莎樂高樂園（Legoland）舉辦的比賽，最終在上千被提名者中脫穎而出，獲得了大獎。

2006年，傑克的母親因癌症去世，傑克並沒有一蹶不振。傑克對母親生病期間照料其身體的聖巴拿巴療養中心非常感激，於是決定為療養中心募集善款。

傑克的經歷和善舉感動了很多人，這讓他收到了幾千英鎊的善款。

傑克非常喜歡他的新朋友——他的塑像，他們甚至「穿」了同樣的衣服。傑克說，他感覺好極了，幾乎不能將自己的視線從塑像上移開，因為他太喜歡這個塑像了。

現在，他的塑像還保存在樂高樂園（Legoland）供公眾欣賞。9月底，塑像將被運送到傑克家中，由他收藏。

樂高公司的哈里·哈里森（Harry Harrison）說：「傑克的故事讓公眾回歸到最本質的狀態去感受生活，他是我們身邊的小英雄。他的精神境界和他所做出的成績，讓他的獲獎實至名歸。」

（編譯：冰青/責編：鈴蘭）