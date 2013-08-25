打折購物喜欲狂 心理凖備不能忘

Image caption 夏季打折期間，消費者應該事先做好心理凖備。

夏季英國滿大街打折的商場、品牌店對消費者投其所好。但做好投身打折購物的心理凖備，將能讓自己在鋪天蓋地的「減價」裏，變得更「老道」。

英國的一些消費專家希望在打折季節裏為消費者幫點小忙，更好地了解商場打折的運作、和其中的「規則」，則能保護消費者少受「天上掉餡餅」的誘惑。

打折

不管你是否意識到，每次當你踏入一家店時，你瞬即成為該店攻破你價格心理防線的目標。其目的，就是希望你能高高興興多花錢。

這其中最經典、且屢試不爽的技巧就是把商品的標價都以99便士結尾。

倫敦城市大學研究消費心理的蒂維利克斯博士(Dr Dimitri Tsivrikos)認為，這些標價的目的，「無疑是讓人們心裏相信少花錢卻賺了個大便宜」。

而對原價打折更有誘惑力。蒂維利克斯博士說：「打折價格由於能有效地發起對消費者的挑戰，而變得很有吸引力。零售商讓自己看上去好像對最終的商品價格喪失了控制權，而使打算掏錢的消費者好像一瞬間變為了主人。」

他指出，最終消費者「心裏感覺能對商品的最終價格施加影響，並最後以打折價、或買一送一的優惠而樂得掏錢」。

他認為，這種突然間賦予消費者的「權力」會使人迷惑。他說：「對於大腦的研究已經顯示，當人們對打折產生興奮感時，將對判定價格是否真的便宜施加干預。」

規則

英國國家統計署的數據顯示，每個英國家庭一周的支出平均為484英鎊。

通常在人們「血拼」完滿載打折貨到家後，會經常發現，有些東西他們並不需要。好消息是，消費者能得到相關法規的保護。

即便當你購買打折商品時，你作為消費者的權利依舊受到《商品銷售法案》的保護。

而商店在宣傳其打折時，也須遵守政府的相關規定，以確保是「真打折」。

如果你買完後改變心思，你所購買的打折商品未必一定都有「包退」的權利。

根據每家店的退貨條款，只有那些非殘次品才能免費退換。

英國商業標凖局(Trading Standards Institute)的福斯特(Andy Foster)提醒說，購買打折商品，一定要事先看清。

他說：「原價和銷售日期應該明晰標示出來。原價商品必須至少銷售28天後，才能標出新價格，這才是真正的打折價。」

他指出：「但現在問題在於，零售商對『減價』的細則標識缺失。或許，原價就根本不存在。」

專家還給出了幾個購買打折商品的小建議：

1) 盡量避免到人多且音樂嘈雜的店購物。店內這些因素都會影響你對打折價格是否稱心做出判斷。

2) 要求導購盡可能清晰、慢速地告知打折商品細節。如有必要，要求他們寫下來。

3) 在決定掏錢購買前數數，利用默讀從一到十的時間差，再次考慮所購商品是否真的物有所值。

4) 盡量一個人購物。和別人一起逛街購物會很有可能讓你買回一堆你不需要的東西。

5) 決不在自己心情不好時購物。靠狂購物來打消負面心情，從長遠上講得不償失。

6) 最好在餐後或思維清晰時購物。

（編譯/責編：孫晨）