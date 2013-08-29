英國消防員工會投票贊成罷工

Image caption 英國10年來可能將首次出現消防員全國大罷工

英國消防員工會與政府就退休金計劃發生爭執，現在工會成員投票贊成舉行罷工。

這可能導致英國10年來首次出現消防員全國大罷工。

消防員在英格蘭，蘇格蘭和威爾士的工會成員就是否罷工舉行投票，結果78%參加投票的人贊成罷工。

根據政府的計劃，英格蘭的消防員將在60歲時才能領取全額退休金。

蘇格蘭和威爾士消防員退休金計劃的修改還沒有最會確定。

消防員工會說，許多消防員在50多歲以後就不能保證身體狀況繼續維持良好狀態，這種情況也會危及公眾安全。

根據退休金改革計劃，提早退休者，比如在55歲退休的人，每年退休金將損失數千英鎊。

但是政府則爭辯說，消防員現行的退休金製度已經無法維持下去，而改革後的消防員退休金製度仍然是公營部門最好的。

消防員總工會秘書長拉克說，「指望大批60歲的消防員去滅火和營救居民，這對公眾和消防員都是危險的。」

他說，「政府不顧事實，無視滅火這種工作對體力的要求，而去過兩年中一直不回答我們關心的問題。」

「我們大家都不想罷工，但是我們不能在公眾和消防安全問題上打馬虎眼。我們希望政府回到談判桌上。」

（編譯/責編：董樂）