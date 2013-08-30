英劍橋公爵夫人凱特產後首次公開活動

Image caption 威廉王子告訴當地居民喬治王子非常好

英國劍橋公爵夫婦威廉和凱特星期五（8月30日）在威爾士西北海岸外的安格爾西島參加了一年一度環島長跑開幕活動，這也是凱特在7月22日生下喬治王子之後首次公開活動。

為期三天的安格爾西島長跑全程超過200公里，沿海岸環島，起伏程度超過4000米，被認為是英國最具挑戰性的長跑活動之一。

自從威廉王子在2009年作為英國皇家空軍搜索救援直升飛機駕駛員服役之後，他們夫婦二人一直在安格爾西島居住。

居住四年

按照計劃，劍橋公爵夫婦將在下個月離開安格爾西島，星期五的活動也可能是他們在這個島上最後的公開活動。

威廉王子曾在本月早些時候安格爾西島舉行的年度農業展覽會上發表講話，那也是他在喬治王子誕生之後最初參加的公開活動之一。

劍橋公爵夫婦星期五在長跑活動開始前用了大約一小時時間和志願者、參賽者以及當地居民交談，劍橋公爵隨後正式宣佈比賽開始。喬治王子沒有在活動中露面。

去年有關安格爾西島旅遊業發展的一份報告顯示，劍橋公爵夫婦來到島上居住在很大程度上提高了來島上旅遊的人數。