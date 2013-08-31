時差反應由於「體內分子制動」

Image caption 倒時差歷來是旅行裏的麻煩事。

科學家們相信，他們已經找到了為何人們在飛到新時區時，需要花很長時間「倒時差」的原因。

英國牛津大學的研究人員表示，他們發現的「分子制動」由於阻止人體在飛行時依靠光線調節體內生物鐘，而導致「倒時差」情況的發生。

發表在《細胞》期刊上的實驗結果顯示，如果在老鼠體內「打散」這些「分子制動」的話，實驗鼠就能很快適應時差變化。

研究人員們希望，這個發現能有助於研發「倒時差」的新藥，並能幫助一些精神疾病的治療。

人體內的生物鐘讓人們與外界晝夜的變更保持一致，並直接影響到人體在夜間的休息、飢餓感的產生、情緒和血壓的變化。

人們對於光線的反應就像是一個「重啟按鍵」，讓人體和外界的時間保持一致。但當人們從世界的一個地方飛往另一地方時，人體生物鐘需要時間來重新調整，這就導致人體出現多日體虛狀態，即俗稱的「時差反應」。

主時鐘

此項由「維爾凱姆基金會」(The Wellcome Trust)資助的研究，就是要找到人們為何不能馬上適應時差的原因。由於所有哺乳動物均有相同的核心生物鐘系統，研究人員選擇以實驗鼠為例。

他們把研究的重心放在腦部一區域的「主時鐘」上。這個「主時鐘」讓機體其它地方隨時與其「同步」，該區域被稱為「視交叉上核」。

他們針對那些由於光線變化而改變活動頻率的DNA進行研究。

他們發現，一群本來很活躍、並數量相當的基恩由於一種叫做「SIK1」的蛋白質的進入，他們全部再次進入休眠狀態。如果對光線加以限制，這種蛋白質就能像「踩剎車」一樣發揮作用。

實驗發現，如果降低這種蛋白質的功能，實驗鼠就能迅速適應六小時的時差，相當於從英國飛往印度的旅程。

重新設置

負責此項研究的福斯特教授(Prof Russell Foster)告訴BBC說：「我們降低了50%到60%，這個量足以能看出結果。我們隨後發現，用這樣的辦法讓實驗鼠在一天之內就能倒過時差，而通常實驗鼠要用六天的時間來倒時差。」

他說：「我們對這個『制動』的存在早有耳聞，但我們對它究竟是怎麼回事一無所知。這項研究從分子的層面上解釋了倒時差的原因，並且對以後研究新藥物將有所幫助。」

他說，除此以外，這項研究也為有些與人體生物鐘紊亂相關的精神疾病，如精神分裂症的研究，提供新思路。

這個「制動」通常會通過人造光線、或月光來調整人體生物鐘。

英國劍橋大學專門從事人體生物鐘研究的雷蒂博士(Dr Akhilesh Reddy)也相信，這項研究對研究新藥「可操作性很強」。他說，可能「有很多這方面的新藥已經在研發過程中了」。

他對BBC說：「我們對倒時差早就進行過很多研究。這項研究的重要性在於，可以通過調整腦部的一個部位來改變生物鐘。」

他說：「我們現在已經有讓生物鐘變長變短的藥物，現在需要的是一種能切換時差的新藥。」

（編譯/責編：孫晨）